紐西蘭稱中國是最大國家級網攻來源 北京斥：停止散布謊言

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐西蘭稱中國大陸是最頻繁且最強的國家級網攻來源。

紐西蘭稱中國大陸是最頻繁且最強的國家級網攻來源。 重點二： 網安報告指衛生、教育、資訊科技等領域遭鎖定。

網安報告指衛生、教育、資訊科技等領域遭鎖定。 重點三：北京反批紐方散布謊言，敦促停止製造矛盾。

紐西蘭 網路安全機構24日表示，隨著外國勢力鎖定衛生、教育與資訊科技等領域的政府機構和組織，中國大陸已成為紐西蘭最頻繁且能力最強大的國家級網路威脅來源。

路透報導，隸屬紐西蘭情報體系的國家網路安全中心指出，已發現疑似源自外國國家勢力的活動，使紐西蘭敏感資訊面臨外洩風險。

根據國家網路安全中心24日公布的年度「網路威脅報告」，相關疑似受國家資助的網路活動，與來自大陸、俄羅斯、伊朗 及北韓 的人員有關。

報告指出：「在這些國家當中，中華人民共和國是在紐西蘭從事網路活動最頻繁且能力最強大的國家實體。」

這項評估是西方情報機構對中國涉嫌發動網路間諜活動發出的最新警告。

大陸外交部發言人郭嘉昆24日在記者會表示，中方一貫反對並堅決依法打擊駭客攻擊，同時反對出於政治目的散布網路安全的虛假信息。中方敦促紐方有關機構停止散布謊言、製造矛盾，多做有利於增進雙方相互了解和信任的事。

在此之前，紐西蘭安全情報局8月發布報告指出，大陸是紐西蘭唯一偵測到進行「大規模」間諜活動的國家。

這份網路安全報告提到，截至今年6月為止的1年內，被認定可能具國家重大影響的369起網路事件中，有86起疑似與國家資助的勢力有關。這些事件包括針對政府機構、衛生與教育組織，以及資訊科技代管服務業者的攻擊活動。

國家網路安全中心示警，地緣政治競爭日益在南太平洋地區上演，中心已掌握針對各國政府和基礎設施的國家級網路間諜活動。

國家網路安全中心指出，國家級勢力可能鎖定營運基礎設施或網路、提供基本公共服務，或掌握可能帶來戰略優勢資訊的組織機構。這類活動往往難以偵測，駭客會在系統中進行偵察並部署存取權限，時間長達數月甚至數年，隨後才用於蒐集情報或進行破壞。