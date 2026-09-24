正面開場… 習剛抵達 美財長宣布：中美貿易休兵延長2個月

川普總統（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）23日親至機場歡迎中國國家主席習近平(左)與彭麗媛（左二）伉儷。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平抵達華府會晤川普，美中元首時隔4個月再度面對面。

習近平抵達華府會晤川普，美中元首時隔4個月再度面對面。 重點二： 美財長宣布貿易休兵延長2個月至明年1月10日，為會談暖場。

美財長宣布貿易休兵延長2個月至明年1月10日，為會談暖場。 重點三：雙方聚焦貿易、科技與全球衝突管控，外界仍關注實質成果。

中國國家主席習近平 夫婦北京時間24日抵達華盛頓，將會見美國總統川普 。多家中外媒體分析指出，此次中美元首時隔四個月再會晤，旨在管控這兩大世界強國在貿易、科技及全球衝突應對方式等領域激烈的競爭關係。而在習近平抵達華府幾乎同一時間，美國財政部長貝森特 宣布，美中同意將貿易休兵延長兩個月至明年1月10日。貿易休兵延長，加上川普親赴機場迎接，使會談有了較正面的開場。

習近平抵達後，中國外交部發布他的書面聲明。習近平表示，他有信心此行將取得「豐碩成果」。白宮行程顯示，川普周四上午將為習近平舉行正式歡迎儀式，並稱這次訪問是美中關係的「重要里程碑」。

此次是習近平時隔3年再次到訪美國，也是繼今年5月中美元首北京會晤之後，兩國領導人再次會晤。5月，兩國元首達成具有里程碑意義的政治共識──將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

新華社23日發表述評，題為「推動中美關係大船平穩前行」文章指出，元首外交始終為兩國關係保持總體穩定提供戰略引領。進入2026年，兩國元首互動不斷，相約「多辦一些大事、好事」，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

據大公報報導，國際社會高度關注習主席美國之行，期待習主席此訪進一步推動構建中美建設性戰略穩定關係。

「在國際局勢動盪不安的背景下，中美元首的面對面會晤是一個重要信號。」英國48家集團主席傑克·佩里說，「中美高層在複雜形勢下保持溝通能增進互信，相信訪問有利於雙邊關係的持續穩定。」非洲聯盟委員會前副主席伊拉斯塔斯·姆文查表示，期待習主席此訪促進中美在世界舞台上良性互動，為營造更加穩定國際環境發揮建設性作用。

美國之音報導則指出，此次美中兩國元首峰會，旨在管控這兩大世界強國在貿易、科技以及全球衝突應對方式等領域激烈的競爭關係。但報導也認為，雙方的主要分歧和緊張關係的根源仍未得到解決。

不過，就在習近平夫婦於美東時間周三傍晚6時前抵達華府近郊的安德魯斯聯合基地，川普高規格迎接習近平的幾乎同一時間，貝森特宣布，美中去年達成、旨在壓低雙方關稅的協議，將延長至明年1月10日。

有分析稱，貿易休兵延長，加上川普親赴機場迎接，使會談有了較正面的開場。

曾任拜登政府官員、現任哥倫比亞大學學者葛維茲（Julian Gewirtz）則認為，川普對習近平展現了格外隆重的禮遇。過去北京爭取赴華府進行國是訪問，美國也以此作為談判籌碼；如今情勢似乎倒了過來：習近平給了川普想要的盛大場面，美國能取得什麼實質成果，仍不清楚。

中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(路透)