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川習會前中國官媒釋專訪 馬斯克讚習「偉大領導人」

記者陳湘瑾／綜合報導
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特斯拉執行長馬斯克接受中國媒體專訪，稱習近平是中國「非常強大的領導人」。（取材自...
特斯拉執行長馬斯克接受中國媒體專訪，稱習近平是中國「非常強大的領導人」。（取材自人民日報新媒體）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川習會前，中國官媒釋出馬斯克多則專訪影片。
  • 重點二：馬斯克稱習近平強大偉大，並讚其聰明有遠見。
  • 重點三：他同時盛讚中國基建與上海工廠，推薦旅遊搭高鐵。

川習會即將舉行之際，中國官媒釋出多則特斯拉執行長馬斯克的專訪影片。針對中國國家主席習近平，馬斯克表示，「習近平看起來是中國一位非常強大、偉大的領導人」，並指他聰明、有遠見。

根據人民日報新媒體的訪問影片，馬斯克表示，習近平訪問美國之後，中美之間的貿易將會有所改善，「這是我的猜測，也是我的希望。」

他續指，習近平看起來是中國一位非常強大的領導人。他確實帶領中國實現了非常顯著的繁榮增長。他非常、非常聰明、有智慧，而且具有遠見。

馬斯克並稱，過去10年，中國的繁榮持續增長。中國的基礎建設，包括機場、鐵路和道路，都非常出色。客觀來說，中國基礎建設其實比美國更好。他說，中國各地新建的高樓與基礎設施，都是進步的具體展現，並稱「在他任內，中國經濟蓬勃發展…光是走在街頭，就能明顯感受到中國一般民眾生活日益富裕」。

針對川普今年5月訪中，馬斯克認為這是一件好事。他當時也參加了行程，並搭乘「空軍一號」。「這些都是很好的舉措，相信將為兩國帶來更大的繁榮。」

另一支央視財經的專訪影片中，馬斯克盛讚特斯拉上海超級工廠，也大力推薦赴中國旅遊，稱「中國非常棒」，時間有限至少應走訪上海、北京，並建議搭乘高鐵時「多看看窗外，別一直盯著手機」。他還推薦可以體驗一下上海到北京的高鐵效率。

馬斯克並透露自己曾搭乘高鐵從北京前往西安，形容高鐵站非常壯觀、體驗極佳，並讚嘆西安兵馬俑為「世界奇蹟之一」。

精華 FAQ

  • 報導指出，這些影片在川習會前推出，內容聚焦馬斯克對習近平、中國經濟與基礎建設的正面評價，外界普遍解讀為為中美互動營造較友善的輿論氛圍。

  • 馬斯克表示習近平是非常強大、偉大的領導人，且聰明、有智慧、具遠見；他也認為中國過去10年繁榮持續增長，基礎建設與人民生活都明顯進步。

  • 他盛讚特斯拉上海超級工廠，建議外國旅客至少造訪上海與北京，並搭乘高鐵感受效率；他還提到曾從北京到西安，對高鐵站與兵馬俑都印象深刻。

川習會 馬斯克 習近平

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