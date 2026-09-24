DeepSeek、月之暗面疑洩密被查 博通被盯上

中國官方傳盤點國營資料中心使用博通交換器晶片情況。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國監管調查DeepSeek與月之暗面疑似將數據轉送Claude

中國監管調查DeepSeek與月之暗面疑似將數據轉送Claude 重點二： Anthropic指控7家中國公司違規使用Claude，涉國防與政府資料。

Anthropic指控7家中國公司違規使用Claude，涉國防與政府資料。 重點三：中國亦盤點國企資料中心博通交換器，擬降外國設備依賴。

中國網路監管部門傳出正在調查DeepSeek 、月之暗面；此前美國AI新創公司Anthropic指稱，這兩家公司曾將敏感數據轉送至Claude模型進行處理。此外，中國官方也正在盤點國營資料中心使用博通 交換器晶片情況，調查顯示博通交換器在國企的滲透率高達90%，官方將要求降低AI基礎設施對外國設備的依賴。

據The Information引述知情人士報導，中國國家互聯網信息辦公室已派官員前往DeepSeek和月之暗面，約談公司高層和員工。監管機構尚未決定是否作出處罰，而相關部門正在評估違規行為的嚴重程度以及背後意圖。

Anthropic日前發布一份154頁報告指出，有七家中國公司大規模違規使用旗下Claude。報告點名的另外五家公司為阿里巴巴 、智譜、商湯、MiniMax和小米。

在報告的案例中，月之暗面被指控誤導使用者，讓使用者以為使用的是該公司的Kimi模型，但實際上卻暗中將客戶請求轉發至Claude系統處理，隨後將Claude生成的答案展示給用戶，這導致中國和俄羅斯官方機構的數據意外流入Anthropic的系統。

DeepSeek也被指控採用類似手段，導致俄羅斯國防部相關機構數據的查詢請求被重定向至Anthropic，其中包含俄羅斯政府資料庫的有效登錄憑據；央視旗下公眾號「玉淵譚天」日前發文定調，「用Anthropic等於把數據交給美國」。

另據英國金融時報引述知情人士報導，中國官方正盤點國營資料中心使用博通交換器晶片的情況，可能要求減少採用，以扶植本土業者、降低AI基礎設施對外國設備的依賴。

調查顯示，博通交換器在國企的滲透率可能高達90%，這可能導致國資委發布非正式指引，要求減少在中國境內資料中心使用博通交換器。