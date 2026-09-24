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林毅夫：中國AI開源模式 有助加快發展中國家成長

記者陳湘瑾／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林毅夫認為中國開源權重模型可降低AI門檻與成本。
  • 重點二：他指出開源模式有助各產業加速智能化並縮短追趕時間。
  • 重點三：相較美國閉源路徑，中國輕資產開源模式更易普及應用。

中美目前在AI技術革命上相互競逐，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，中國以開源權重模型發展人工智慧，可大幅降低AI技術門檻及應用成本，加速各產業智能化，並可能縮短發展中國家追趕發達國家的時間。

林毅夫22日在英特爾技術創新與產業生態大會表示，人工智慧有可能改變發達經濟體和發展中國家的收入差距，關鍵在於，以中國AI大模型為代表的開源權重模型，可降低AI的技術門檻和使用成本，縮短發展中國家追趕發達國家的時間。

財新網指，林毅夫的觀點和目前經濟學界對AI帶來收入「K型分化」的觀點不同。K型分化是指以AI為代表的新興產業持續向上，但傳統產業可能持續向下的分化，連帶造成就業和居民收入分化。

林毅夫指，目前推進AI技術革命是美國和中國大陸「並跑」狀態，但兩國路徑不同，最終帶來的結果也不相同。重資產方式的美國走閉源模式，大陸走開源權重的輕資產模式，開源權重模型意味著客戶可免費或低成本使用大模型。在功能基本相同情況下，更多人會選擇開源模型，AI模型最後會走向開源方向。

他認為，AI影響經濟發展更重要的是「人工智慧＋」，即產業智能化。他將AI比喻為第一次工業革命的蒸汽機，為礦業、紡織業、交通業等提供動力，從而實現生產力飛躍式發展。根據大模型開發各個製造業部門的智能體，可提供生產、管理、物流、銷售、開發的智能；此外農業、服務業、個人生活家居甚至科研都需要人工智慧。

在「人工智慧＋」需求下，開源權重模型價格低廉或免費，將提供和過去幾次工業革命完全不同的變革速度。大陸走輕資產模式，讓各產業進入AI的成本大降，產業智能化會有爆發式發展。

精華 FAQ

  • 他認為開源權重模型可讓客戶以免費或低成本使用大模型，明顯降低AI技術門檻與應用成本，進而擴大各行各業導入AI的速度與範圍。

  • 他認為AI未必只會造成收入K型分化，反而可能因為開源模式普及而縮小差距，幫助發展中國家更快追趕已開發國家。

  • 林毅夫指出，美國偏向重資產、閉源模式；中國則走輕資產、開源權重路線。若功能相近，更多使用者會選擇成本更低的開源模型。

人工智慧 英特爾

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