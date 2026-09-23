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接機漏網鏡頭 川普遇轟炸機巨響呲牙咧嘴 習近平超淡定

親迎習近平後首發聲 川普證實川習會將談「1關鍵問題」

哪些中國官員隨習近平訪美？下機名單出爐 部長級以上7位

記者廖士鋒／即時報導
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中國國家主席習近平（左）訪問美國，美國總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（中）到安德魯...
中國國家主席習近平（左）訪問美國，美國總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（中）到安德魯斯基地接機，習近平後方為中國副總理何立峰。（歐新社）

中國國家主席習近平已抵達美國進行國事訪問，而隨訪的官員除了中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅之外，還有多位部長級以上官員。

根據路透等媒體直播畫面，在習近平抵達安德魯空軍基地時，中國外交部黨委委員、部長助理兼禮賓司司長洪磊，以及翻譯司副司長、習的貼身翻譯孫寧先下飛機，而蔡奇、王毅則在機艙口進行相關指揮。

隨後，蔡奇、王毅、中共中央政策研究室主任唐方裕、發改委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤依次走下飛機。

而在機場接機的中國官員，則有此前先到美國與美方舉行經貿磋商的中共政治局委員兼副總理何立峰，還有中國駐美國大使謝鋒與夫人王丹等人。

在接機前，川普還與謝鋒閒聊。

隨同習近平訪美的中國官員陣容，從機場狀況來看，部長級以上官員就有七名。

據本報系聯合報記者整理，相對照的是，習近平9月中旬前往印度出席金磚峰會，幾場會談出現的中國官員有蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、王文濤、中國副外長馬朝旭、藍佛安、央行行長潘功勝、國家主席秘書呂錄華、駐印大使徐飛洪、洪磊、毛寧等人。

而習近平8月底至9月初前往吉爾吉斯出席上合峰會，則有蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、王文濤、藍佛安、呂錄華、駐吉大使劉江平、外交部部長助理劉彬、洪磊、中國國家國際發展合作署署長陳曉東等官員出現在會談場合。

精華 FAQ

  • 根據現場畫面，先後下機的包括蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、藍佛安、王文濤，另有洪磊與翻譯孫寧在前方引導，顯示隨訪陣容相當完整。

  • 因為從機場狀況看，隨同習近平訪美的部長級以上官員就有7位，除了核心幕僚與外交、經貿官員外，也反映北京對此次國事訪問的重視程度。

  • 相較於金磚峰會與上合峰會，這次訪美同樣有蔡奇、王毅、唐方裕、鄭柵潔、王文濤、藍佛安等人，但在接機與現場曝光上，更凸顯部長級高層的集中出現。

習近平 中共 王毅

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