兩岸服貿推進會登場 台灣文旦柚拓北京市場

2026年服貿會台灣形象展展位上的文旦柚。(本報北京傳真)

2026年服貿會第4屆兩岸服務貿易推進會近日舉行，兩岸各界嘉賓120餘人參會。作為台灣最大的農產品運銷公司，台北農產運銷有限公司今年首次參展服貿會，產自花蓮縣瑞穗鄉的文旦柚在台灣形象展上賺足了眼球。

推進會現場，台北農產運銷有限公司與新發地批發市場簽署《關於促進兩岸農產品貿易合作框架協定》，與北京供銷總社果品公司簽署《台灣農產品採購合作框架協定》。以文旦柚為代表的台灣優質農產品，將通過這兩大農產品流通主管道進入北京市場。台北農產運銷有限公司董事長室主任陳志斌表示，大陸龐大的內需市場和全球領先的行銷網路，可以與台灣的優質農產品和品牌化經驗實現優勢互補、強強聯合。

「優勢互補」是推進會上兩岸嘉賓提及頻率最高的關鍵字之一。台企聯常務副會長李泓蘭說，文旦柚在服貿會上受到追捧，再次證明了台灣農產品在大陸受歡迎的程度。大陸市場廣大、應用場景豐富台灣服務業積累的經驗和完整的體系與大陸有很強的互補性，將成為兩岸服務貿易合作穩步推進、持續共贏的堅實基礎。

台企光鴻資本集團與北京台資企業協會在推進會上聯合發布《兩岸服務貿易發展研究報告》，為兩岸服貿合作提出建議。光鴻資本集團董事長卓世傑表示，台灣在半導體、精密製造等領域有很強的技術實力，大陸廣大的市場有豐富的賽道。台灣技術團隊可以通過整合技術，從過去單純的產品銷售過渡到提供整套技術輸出的服務，推動兩岸服務貿易合作。