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5中全會前 中共一口氣調整藏甘青3省區一把手

中國新聞組╱北京23日電
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青海省長羅東川22日升任青海省委書記。(本報資料照片)
青海省長羅東川22日升任青海省委書記。(本報資料照片)

中共20屆五中全會將於10月26日至29日在北京舉行，會前地方人事動向備受關注。中央22日一口氣調整西藏、甘肅、青海3省區黨委書記，胡昌升由甘肅轉任西藏，吳曉軍由青海轉任甘肅，青海省長羅東川則升任青海省委書記，3地「一把手」同步異動。

根據新華社消息，原西藏自治區黨委書記王君正不再擔任相關職務，官方說明為「因年齡原因」。胡昌升接任後，成為西藏新任黨委書記；吳曉軍則接替胡昌升出任甘肅省委書記；羅東川升任青海省委書記，原有地方布局因此出現連動調整。

胡昌升1963年12月出生，是中共20屆中央委員，曾任四川甘孜州委書記、青海省委常委、福建省委副書記、廈門市委書記、黑龍江省長等職，2022年出任甘肅省委書記。此次轉任西藏，是其地方仕途的重要調整。西藏位處青藏高原，與印度、尼泊爾接壤，在中國邊疆治理與民族政策中具有高度敏感性。

吳曉軍1966年1月出生，也是中共20屆中央委員，長期在江西任職，歷任副省長、南昌市委書記等職，後轉赴青海，2022年任青海省長，2024年12月升任省委書記。此次由青海轉往甘肅，顯示其地方任職再度出現變化。

羅東川1966年出生，為中共20屆中央候補委員，長期在司法系統任職，曾任最高人民法院副院長、新疆自治區黨委常委、紀委書記，以及福建省委副書記等職。2025年出任青海省長後，不到2年即升任省委書記，成為此次調整中最受矚目的新人事安排。

此次3省區書記同日調整，正值五中全會召開前夕。除省區黨委書記外，近期中國地方副省長及中央政法系統官員亦陸續出現職務變動，顯示近期中共人事調整較為密集。

不過，單從此次公開任免，尚難判斷其背後更高層次的人事布局，後續仍須觀察五中全會及會後相關人事動向。

胡昌升。(取材自澎湃新聞)
胡昌升。(取材自澎湃新聞)

精華 FAQ

  • 最核心的變動是西藏、甘肅、青海3省區黨委書記同日更換，形成跨區域連動調整。胡昌升赴西藏、吳曉軍轉甘肅、羅東川升任青海書記，顯示地方高層人事出現明顯重組。

  • 胡昌升曾任四川、青海、福建、黑龍江等地職務，2022年任甘肅書記；吳曉軍長期在江西任職，後轉青海並於2024年12月升書記；羅東川則長期在司法系統任職，2025年出任青海省長後再升書記。

  • 因為調整時間點緊貼五中全會前夕，且涉及邊疆與高原重點省區，外界普遍關注是否反映更高層的人事部署。不過，單從公開任免仍難看出完整布局，仍需觀察會後動向。

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