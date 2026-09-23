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地方交流到大國外交…從年輕縣官到國家主席 習近平41年來11度訪美

中國新聞組／北京23日電
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圖為習近平(做)、歐巴馬2015年在白宮會晤的畫面。(路透資料照片)
圖為習近平(做)、歐巴馬2015年在白宮會晤的畫面。(路透資料照片)

川習會即將登場，英國BBC盤點中國國家主席習近平41年來的訪美歷程，見證其從年輕縣官到國家主席的身分轉換。而習近平這次為了與川普會談選擇缺席聯合國大會，也凸顯中國把最高層外交重心放在美中關係的策略。

報導指出，本次川習會將是習近平第11次官式訪問美國，這41年來的訪問內容也由地方交流和經貿考察，逐步轉為中美元首會晤和多邊外交活動。

根據中國官方媒體紀錄，習近平第一次踏足美國是1985年4月，當時中共政權與華盛頓建交剛滿六年，31歲的習近平以中共河北省正定縣委書記的身分出訪，行程包括舊金山和愛荷華州，主要是考察農業和地方發展。之後，習近平於1992年、1993年和2006年三度訪美，前兩次身分是中共福建福州市委書記，最後一次是浙江省委書記。

2008年，習近平升任中國國家副主席，晉身國家領導人。2012年，他首次以這個身分訪美，此次行程歷時五天。

2013年6月，習近平第六次訪美，行程包括與時任美國總統歐巴馬在加州進行莊園會晤。這一年60歲的習近平剛接任國家主席，也是第一次與歐巴馬作為兩國元首會晤。

時隔兩年，習近平於2015年再次踏上美國土地，這次是正式的國事訪問，行程歷時七天。因習近平訪美行程與時任羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）重疊，觀察人士曾期盼中梵元首能趁機會晤破冰，但最終並未發生。翌年，習近平再到華盛頓，出席第四屆核安全峰會。

2017年1月，川普首次就任美國總統。同年4月，習近平訪美24小時，到佛州的川普私人俱樂部海湖莊園會晤對方。在這場峰會進行途中，川普下令空襲敘利亞，引起廣泛討論。

因新冠疫情，習近平自2020年起暫停外訪近三年，直至2023年11月，習近平赴舊金山出席亞太經合組織（APEC）峰會，期間與美國總統拜登會面；這也是習近平在2026年之前，最後一次到訪美國。

美國之音報導，習近平這次來美進行國事訪問，將與川普進行兩人今年第二度會晤，也因此不會出席聯合國第81屆大會一般性辯論。美國國家亞洲研究局（NBR）中國研究傑出研究員娜傑日·羅蘭（Nadège Rolland）分析，中國的外交政策始終以大國關係為關鍵，習近平捨聯大而選擇華盛頓並不意外。

然而，中國也未因此放棄聯合國平台，將由國家副主席韓正代表出席，顯示北京仍在利用聯合國高級別周擴大國際能見度，爭取發展中國家的支持。

習近平(右)2017年4月赴美國佛羅里達州海湖莊園，與川普第一次會晤。(新華社資...
習近平(右)2017年4月赴美國佛羅里達州海湖莊園，與川普第一次會晤。(新華社資料照片)

習近平(左)2012年2月訪問美國時，時任副總統的拜登全程陪同，兩人在洛杉磯開會...
習近平(左)2012年2月訪問美國時，時任副總統的拜登全程陪同，兩人在洛杉磯開會時，還一起吃巧克力。(中新社)

精華 FAQ

  • 他的訪美身分從河北正定縣委書記、福建與浙江地方主政者，逐步升至國家副主席與國家主席，反映其政治地位與對美互動層級持續提升。

  • 他將與川普進行今年第2次會晤，且因此缺席聯合國第81屆大會一般性辯論，外界解讀這顯示中國把最高層外交重心放在美中關係。

  • 北京並未放棄聯合國平台，而是派國家副主席韓正出席，藉由聯合國高級別周持續提升國際能見度，並爭取發展中國家的支持。

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