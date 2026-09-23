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川習會前北京釋善意 嚴格管控製毒原料

記者林宸誼╱綜合報導
川習二會前，中國國家禁毒委員會辦公室22日發布一份通告，以防範「美托咪定」和「酒...
川習二會前，中國國家禁毒委員會辦公室22日發布一份通告，以防範「美托咪定」和「酒石酸」流失被用於製造毒品的風險。圖為美國總統川普今年5月訪問北京時，與習近平在中南海舉行小範圍會晤前合照。(新華社)

打擊合成毒品是當前美中關係中，美方高度關切且積極處理的主要議題之一。為營造川習二會良好氛圍，在中國國家主席習近平即將於24日啟程訪美前，中國國家禁毒委員會辦公室22日發布《關於防範美托咪定和酒石酸流入非法渠道用於製毒的警示通告》，以防範「美托咪定」和「酒石酸」流失被用於製造毒品的風險。

「美托咪定」（Medetomidine，美得定）是一種強效的動物用鎮靜與麻醉藥物，近年在國際上被非法摻雜至街頭毒品（如芬太尼）中，成為高度危險的新興濫用物質。

酒石酸（Tartaric acid‌）常用作酸味劑、抗氧化劑，或與小蘇打結合充當麵粉膨鬆劑，也應用於製藥、製鏡業助劑及化學試劑，本身‌不能直接製作成毒品‌，但存在被非法用於製毒的風險。

新華社報導，中國國家禁毒委員會辦公室這份《通告》明確了美托咪定和酒石酸CAS號及海關商品編號，提醒相關企業和個人在從事上述化學品經營活動時，嚴格按照中國國家禁毒辦於2019年8月、2023年11月、2025年11月發布的警示通告要求，增強法律意識，開展相關經營和出口貿易活動時遵守國內國外法律法規。

精華 FAQ

  • 因打擊合成毒品是美中關係中的重要議題，中方希望在川習會前展現配合姿態，透過加強化學品管控，降低美方對毒品問題的關切，營造較好的會談氛圍。

  • 美托咪定原本是動物用鎮靜與麻醉藥物，但近年在國際上曾被非法摻入街頭毒品，尤其是芬太尼相關毒品中，成為高度危險的新興濫用物質。

  • 酒石酸本身不能直接製作成毒品，平常用於食品、製藥與化工，但仍可能被不法分子拿去製毒，因此官方要求相關企業加強管理，避免流入非法渠道。

習近平 川習會 芬太尼

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