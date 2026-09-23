我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

川習會政治現實落差 紐時：川普有2顧慮 習近平占盡優勢

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平(右)與川普(左)即將在華府會面，兩人面臨的處境截然不同。(美聯社資料照片...
習近平(右)與川普(左)即將在華府會面，兩人面臨的處境截然不同。(美聯社資料照片)

中國國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到11月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權5年。紐約時報22日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

習近平9年多前首次在海湖莊園與川普見面，當時習一邊吃著川普形容為「最漂亮的巧克力蛋糕」，一邊得知美國對敘利亞發動飛彈攻擊。此後，他有很長時間觀察川普這名主要地緣政治對手；川普第一任期初期，習近平態度相對配合，但到了2025年，兩國互動態勢出現逆轉。

面對川普的「解放日」關稅，習近平是唯一拒絕退讓的領導人，接連以高額關稅還擊，之後又打出王牌，限縮中國關鍵礦物稀土出口。這些礦物是全球現代科技產業不可或缺的原料，川普政府被逼入牆角後要求休戰。這讓中方多年布局獲得回報，北京不僅承受住美國壓力，還扭轉局勢迫使美方退讓。

專家表示，北京因此底氣更足，也更自認與華盛頓平起平坐。戰略暨國際研究中心研究員甘思德表示，川普政府原以為可以運用大規模單邊壓力迫使中國讓步，結果恰恰相反。甘思德說：「我認為現在是習近平的世界。」

在這種局面下，貿易戰若再度爆發，將在期中選舉前衝擊美國消費者，川普承受不起這種風險。中國經濟也因房地產危機、青年高失業率及生產過剩而低迷，解放軍高層更因習近平打擊貪腐行動遭大幅整肅；但習近平不必向選民負責，因此更有餘裕依自己的條件延續緩和局面。

若能讓川普暫時按兵不動，習就能爭取時間振興國內經濟、重建解放軍領導層，並繼續擴張中國工業、科技及軍事實力，為未來與美國攤牌做準備。

習近平主張，兩個超級大國應限制競爭，避免爆發可能帶來災難性後果的衝突。為此，他推動一套稱為「建設性戰略穩定」模式，實際上就是希望華府接受界線，限制美國挑戰中國的範圍。美方專家認為，這並非真正試圖化解分歧，是要華府承認中國影響力並退讓；北京也可能把這套說法套用在華府新的晶片出口限制或對台軍售上。

紐時認為，習近平似乎已判斷，管理美國的最佳方式，就是與川普舉行高規格峰會，以隆重場面維繫互動，但實質成果有限。除了延長貿易休戰，這些會談幾乎沒有重大突破，外界對AI安全、中國貿易失衡等議題的期待也很低。

專家表示，這正是刻意安排。以川普喜愛的峰會排場吸引他，可降低川普採取行動使兩國關係脫軌的風險，例如批准對台軍售。此外，每當川普把注意力轉向其他地方，中國也會受益。他與美國傳統盟友爭吵，或深陷伊朗戰爭，都在削弱美國全球地位，並把兵力從太平洋地區抽走。

丹佛大學中國中心執行主任趙穗生表示：「習近平一定很想告訴川普：『繼續吧，就照這條路走下去。』對習近平而言，川普就是中國的一個機會之窗，因此習的首要任務就是要爭取更多時間。」

習近平(右)與川普(左)即將在華府會面，兩人面臨的處境截然不同。圖為今年5月川習...
習近平(右)與川普(左)即將在華府會面，兩人面臨的處境截然不同。圖為今年5月川習在北京合影。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為川普同時受期中選舉壓力與美伊戰爭牽制，無法輕易升高對中衝突；相較之下，習近平不需面對選民壓力，能更從容依自身節奏處理美中關係。

  • 習近平對川普的關稅措施採取強硬回擊，並以限制稀土出口作為籌碼，讓美國供應鏈承壓，最後逼使川普政府要求休戰，顯示北京已能迫使華府退讓。

  • 文章認為這是為了以隆重場面維持雙方互動、降低川普採取激烈行動的風險，同時讓中國爭取時間振興經濟、整頓軍方，並持續累積與美國攤牌的實力。

習近平 川習會 川普

上一則

地方交流到大國外交…從年輕縣官到國家主席 習近平41年來11度訪美

下一則

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊還提醒「1件事」

延伸閱讀

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步
川習會將登場 日爭取高市先見川普 憂他拿對台立場換經貿

川習會將登場 日爭取高市先見川普 憂他拿對台立場換經貿
川普對習近平態度丕變：川習會倒數5天 專家預測最大成果

川普對習近平態度丕變：川習會倒數5天 專家預測最大成果
學者：習近平像「魔術盒彈簧人」川普摸不清老被反將一軍

學者：習近平像「魔術盒彈簧人」川普摸不清老被反將一軍

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
南韓首爾熱門觀光區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在大型購物中心內拉扯、推擠。（取材自X平台）

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

2026-09-16 10:30

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜