時間在他這邊 紐時：習趁勢穩住川普 爭時間準備未來攤牌

中國國家主席習近平（右）與川普總統5月14日在北京參觀天壇。（美聯社）

中國國家主席習近平 與川普 總統本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到11月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例，再掌權5年。紐約時報22日分析指出，這種政治現實落差，讓習近平在維持中美兩國2025年達成的休戰時占有優勢。

習近平9年多前首次在海湖莊園與川普見面，當時一邊吃著川普形容為「最漂亮的巧克力蛋糕」，一邊得知美國對敘利亞 發動飛彈攻擊。此後，他有很長時間觀察川普這名主要地緣政治對手；川普第一任期初期，習近平態度相對配合，但到了2025年，兩國互動態勢已出現逆轉。

面對川普的「解放日」關稅，習近平是唯一拒絕退讓的世界領導人，接連以高額關稅還擊，之後又打出王牌，限縮中國關鍵礦物、也就是稀土出口。這些礦物是全球現代科技產業不可或缺的原料。川普政府被逼入牆角後要求休戰。這讓中方多年布局獲得回報：北京不僅承受住美國壓力，還扭轉局勢，迫使美方退讓。

專家表示，北京因此底氣更足，也更視自己與華盛頓平起平坐。戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員甘思德（Scott Kennedy）表示，川普政府原本以為可以運用大規模單邊壓力迫使中國讓步，但結果恰恰相反。甘思德還說：「我認為現在是習近平的世界，我們所有人都生活在其中。」

在這種局面下，貿易戰若再度爆發，將在選舉前夕衝擊美國消費者，川普承受不起這樣的風險。中國經濟也因房地產危機、青年高失業率及生產過剩而低迷，解放軍高層更在習近平打擊貪腐與不忠誠的行動下遭到大幅清洗；但習近平不必向選民負責，因此更有耐心依自己的條件延續緩和局面。

若能讓川普暫時按兵不動，他就能爭取時間振興國內經濟、重建解放軍領導階層，並繼續擴張中國的工業、科技及軍事實力，為未來與美國攤牌做準備。

習近平主張，兩個超級大國應限制競爭，避免爆發可能帶來災難性後果的衝突。為此，他推動一套稱為「建設性戰略穩定」的模式，實際上就是希望華府接受界線，限制美國挑戰中國的範圍。美方專家認為，這並非真正試圖化解分歧，而是要華府承認中國影響力並退讓；北京也可能把這套說法套用在華府新的晶片出口限制或對台軍售上。

紐時認為，習近平似乎已經判斷，管理美國的最佳方式，就是與川普舉行高規格峰會，以隆重場面維繫互動，但實質成果有限。除了延長貿易休戰，這些會談幾乎沒有重大突破，外界對AI安全、中國貿易失衡等議題的期待也很低。

專家表示，這正是刻意安排。以川普似乎頗為喜愛的峰會排場吸引他，可以降低川普採取行動、使兩國關係脫軌的風險，例如批准對台軍售。此外，每當川普把注意力轉向其他地方，中國也會受益。他與美國傳統盟友爭吵，或更深陷伊朗戰爭，都在削弱美國的全球地位，並把兵力從太平洋地區抽走。

丹佛大學中國中心執行主任趙穗生表示：「習近平一定很想告訴川普：『繼續吧，就照這條路走下去。』」趙穗生說：「對習近平而言，川普就是中國的一個機會之窗，因此習的首要任務就是爭取更多時間。」