亞運／游最後一棒 「碩神」狂追2.77秒逆轉助中國奪金

中國隊選手張展碩賽後慶祝。（新華社）

2026年愛知·名古屋亞運會游泳男子4×200米自由泳接力決賽21日舉行，中國隊前三棒一度落後，日本隊並在前兩棒建立優勢，最後一棒張展碩壓軸登場，單棒淨追2.77秒，以1分42秒92完成關鍵逆轉，帶領中國隊以7分00秒17奪金並刷新亞洲紀錄。中國隊也繼2010年廣州亞運會後，時隔16年再度贏得該項目亞運金牌。賽後，第一棒徐海博激動直呼張展碩是「碩神」。

上觀新聞報導，男子4×200米自由泳接力並非中國隊長期優勢項目，日本隊過去在該項目占有優勢。本場決賽，日本隊採取強棒前置策略，在前兩棒迅速建立領先，中國隊前三棒則一路追趕。最後一棒張展碩入水後逐步縮小差距，最後完成反超，最終中國隊以7分00秒17觸壁，同時刷新亞洲紀錄。

張展碩的最後一棒游出1分42秒92，是全場逆轉的關鍵。現場記者回憶，前三棒落後時，看台上原本不斷傳出「沒了」、「沒了」的聲音，直到張展碩最後一個轉身追近對手，現場聲音又變成「有了」、「有了」。

第一棒徐海博賽後難掩激動。他說：「看到他一點點追上來、最後完成反超，我心臟都要跳出來了，在場邊一直在喊，最後嗓子都喊破音了，真的特別興奮。」他認為，接力並非單人作戰，「接力是四個人的比賽，前面每一棒的堅持，都是為最後一棒創造機會。」

徐海博表示，自己的任務是穩住開局、盡量咬住對手，避免隊伍一開始便陷入大幅落後。張展碩在最後一棒面對不利局面時，仍能保持節奏和心態，逐步追平差距並完成反超，讓他直呼：「他就是『碩神』。」

潘展樂則在混合採訪區回顧全隊的賽前安排。他表示，隊伍賽前已針對棒次、技術細節及各階段節奏作出規畫，原本預計主要與南韓隊競爭，沒想到日本隊將兩名強棒安排在前兩棒，提前搶節奏，令中國隊前三棒承受很大壓力。不過全隊已有應對大賽突發情況的準備，因此即使開局落後，也沒有慌亂。

談到個人狀態，潘展樂表示，自己已逐漸走出此前冠軍賽的低谷，本次接力整體發揮令自己較為滿意，希望在後續單項比賽繼續調整。

張展碩賽後則顯得相對平靜。他表示，自己全程按照賽前戰術比賽，沒有受到身旁對手節奏影響，「我按照自己的戰術和節奏去遊，全程把注意力放在自己的流程上。不管落後多少，這口氣不能鬆。」

他認為，自己參加最後一棒的信心來自團隊，「我有三個非常強大的隊友，隊裡還有世界紀錄保持者，這讓我上場前就很有信心。」對於此次成績，他表示仍要正視與世界頂尖選手及世界紀錄之間的差距，多學習、多積累。面對徐海博送上的「碩神」稱號，張展碩則笑稱「不成熟」，並表示，相較個人稱號，團隊時隔16年重奪金牌並刷新亞洲紀錄，更值得珍惜。

愛知·名古屋亞運會21日游泳項目男子4X200米自由泳接力決賽中，由徐海博、費立緯、潘展樂、張展碩（從左至右）組成的中國隊以7分00秒17奪冠，刷新亞洲紀錄。圖為中國隊在頒獎儀式後展示金牌。（中新社）