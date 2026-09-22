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國台辦副主任趙世通 傳空降當福建省委統戰部長

記者陳宥菘／綜合報導
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香港明報指出，大陸辦副主任趙世通內定擔任福建省委常委、省委統戰部長。趙世通出身中共中聯部，這次是罕見的外事系統和國台辦高層空降地方。

明報「中國透視」刊文指，中共21大預計明年秋天舉行，多省已公布今年秋冬將舉行換屆黨代會，並於黨代會前夕展開高層人事調整，不少由中央部委空降，包括趙世通的調動。文章稱，福建省委統戰部長林文斌已因年齡因素，轉任省政協副主席。

趙世通現年55歲，長期在中聯部工作，從事政黨外交，是「日本通」。2025年5月，趙世通出任國台辦副主任，晉升為副部級。

文章指，福建是中共總書記習近平工作17年之地，也是「習思想」重要孕育地和實踐地，被視為「政治高地」。過去中央空降福建的李書磊、高翔、羅東川等，如今分別升任中宣部長、社科院長、青海省長。文章認為趙世通是少有空降地方的外事系統和國台辦高層，而且福建與台灣一海之隔，與港澳僑關係密切，民營經濟發達，「統戰事務大有可為」。

文章提到，今年4月，廈門市委書記崔永輝突被免職，一度傳出擔任福建省委統戰部長，但逾五個月只任空頭省委常委。崔永輝是20屆候補中委，本被視為政治新星，顯然已「出局」，預料退居二線。

文章說，相信在黨代會前，福建「三巨頭」包括省委書記周祖翼、省長趙龍，省委副書記、福州市委書記郭寧寧三人的職務還會有個別調整。

精華 FAQ

  • 據報他將空降福建省委，出任省委常委兼省委統戰部長，接替相關統戰人事安排，屬中央部委高層調任地方的重要案例。

  • 因為趙世通長期在中聯部從事政黨外交，後來才任國台辦副主任，屬外事與涉台系統高層少見空降地方，顯示其政治與統戰功能被看重。

  • 文章指省委統戰部長林文斌已轉任省政協副主席，廈門市委書記崔永輝則傳出出局，而福建三巨頭在黨代會前也可能再有個別職務調整。

中共

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