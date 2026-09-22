我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

延續龍系列… 央視官宣：殲35A新名字是「雲龍」

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
殲-35A戰機正式命名為「雲龍」。(取材自微博)
殲-35A戰機正式命名為「雲龍」。(取材自微博)

中國空軍戰鬥機殲35A有新名字了。19日晚，央視綜合頻道播出的「國防公開課」特別節目中，正式公布「雲龍」這個代號，命名延續自殲10以來的「龍」系列傳統，與殲20「威龍」、殲16「潛龍」構成新時代空軍三劍客。據了解，殲35A是中國自主研製的新一代隱身戰鬥機，採用總體氣動隱身一體化的設計，具備對空、對地、對海作戰能力。

綜合央視、環球網等媒體報導，官方代號「雲龍」的殲35A是解放軍新銳制空利器，與海軍的殲35「藍鯊」相比，編號後面多了一個「A」；前者主打制空，後者側重反艦。

「搜狐軍事」分析，由於採用「一機兩用，海空孿生」的設計理念，殲35A「雲龍」具備多用途作戰能力，彈艙內可以掛載多種對地、對海打擊武器。不過，殲35A「雲龍」的多用途作戰需求並不高，對地攻擊能力是「錦上添花」而非「主業」。因為空軍有更好、更便宜的選擇，如殲轟7A飛豹和殲16。

對空軍來說，與其讓殲35A使用內置彈艙投送炸彈攻擊地面敵軍，不如讓它去配合殲20戰鬥機爭奪制空權，為飛豹和殲16創造空襲機會，打擊效率更高。

英國知名軍事雜誌「簡氏防務周刊」認為，殲35戰鬥機可在彈艙內部攜帶鷹擊15超聲速反艦導彈。這種將準高超聲速反艦武器與隱身戰鬥機結合的組合，將給美國海軍帶來前所未有的挑戰。

殲35的隱身性能足以使其安全到達距離航母500至600公里的發射位置，靜默發射的鷹擊15會讓美軍措手不及。此時美軍的攔截手段會非常匱乏，出動「超級大黃蜂」艦載機進行攔截容易被殲35在遠距離上消滅。

殲-35A戰機正式命名為「雲龍」。(取材自微博)
殲-35A戰機正式命名為「雲龍」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 央視綜合頻道播出的《國防公開課》特別節目中，正式公布殲35A的代號為「雲龍」，這個命名被視為延續解放軍戰機的「龍」系列傳統。

  • 因為它與殲20「威龍」、殲16「潛龍」等機型一樣，都採用帶有「龍」字的代號，形成新時代空軍戰機的命名脈絡，也凸顯其官方定位。

  • 報導指出殲35A具備對空、對地、對海能力，但其核心任務仍是爭奪制空權；對地攻擊屬於輔助功能，空軍更可能讓它與殲20協同作戰。

解放軍

上一則

柬埔寨8號電詐園區內部曝光 掛中文標語「不要假裝努力」

下一則

觀察站／張又俠、劉振立在習訪美前遭雙開 藏2個「鋪平」

延伸閱讀

落中國之手？F-35零件被轉運香港失蹤 國會調查

落中國之手？F-35零件被轉運香港失蹤 國會調查
路透：解放軍加速研究人形機器人 設想用於城鎮戰

路透：解放軍加速研究人形機器人 設想用於城鎮戰
美軍首度承認在太空部署武器 專家曝光可能用途

美軍首度承認在太空部署武器 專家曝光可能用途
美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」