延續龍系列… 央視官宣：殲35A新名字是「雲龍」

殲-35A戰機正式命名為「雲龍」。(取材自微博)

中國空軍戰鬥機殲35A有新名字了。19日晚，央視綜合頻道播出的「國防公開課」特別節目中，正式公布「雲龍」這個代號，命名延續自殲10以來的「龍」系列傳統，與殲20「威龍」、殲16「潛龍」構成新時代空軍三劍客。據了解，殲35A是中國自主研製的新一代隱身戰鬥機，採用總體氣動隱身一體化的設計，具備對空、對地、對海作戰能力。

綜合央視、環球網等媒體報導，官方代號「雲龍」的殲35A是解放軍 新銳制空利器，與海軍的殲35「藍鯊」相比，編號後面多了一個「A」；前者主打制空，後者側重反艦。

「搜狐軍事」分析，由於採用「一機兩用，海空孿生」的設計理念，殲35A「雲龍」具備多用途作戰能力，彈艙內可以掛載多種對地、對海打擊武器。不過，殲35A「雲龍」的多用途作戰需求並不高，對地攻擊能力是「錦上添花」而非「主業」。因為空軍有更好、更便宜的選擇，如殲轟7A飛豹和殲16。

對空軍來說，與其讓殲35A使用內置彈艙投送炸彈攻擊地面敵軍，不如讓它去配合殲20戰鬥機爭奪制空權，為飛豹和殲16創造空襲機會，打擊效率更高。

英國知名軍事雜誌「簡氏防務周刊」認為，殲35戰鬥機可在彈艙內部攜帶鷹擊15超聲速反艦導彈。這種將準高超聲速反艦武器與隱身戰鬥機結合的組合，將給美國海軍帶來前所未有的挑戰。

殲35的隱身性能足以使其安全到達距離航母500至600公里的發射位置，靜默發射的鷹擊15會讓美軍措手不及。此時美軍的攔截手段會非常匱乏，出動「超級大黃蜂」艦載機進行攔截容易被殲35在遠距離上消滅。

殲-35A戰機正式命名為「雲龍」。(取材自微博)