觀察站／張又俠、劉振立在習訪美前遭雙開 藏2個「鋪平」

中共 中央政治局會議21日主要議程是審定20屆五中全會的「全面從嚴治黨」決定文稿，稍稍意外的是，這天同步公布了中央軍委前副主席張又俠 、中央軍委聯合參謀部前參謀長劉振立的「雙開」決定。這個決定此時公布，又有著「兩個鋪平」的政治背景。

「雙開」是中共處理幹部官員的特定詞彙，通常指開除黨籍和公職，就張、劉而言，是開除黨籍和軍籍。這是作出終極政治結論時，也是移送刑事審判或軍法從事前的重要環節。一般而言，「雙開」之後再難翻身。

此前8月28日全國人大常委會已免去張又俠的中央軍委副主席、劉振立的中央軍委委員職務。再往前是今年1月24日，國防部主動發布，指張、劉兩人涉嫌嚴重違法被查。

張、劉雙開，名義上是中共中央、中央軍委作決定，程序上則要經中共中央政治局審查。

北京黨紀專家說，作出重要人物的「雙開」決定和公布，通常會有時間背景。今次有兩個時間背景，也可說是為兩件大事鋪平道路。首先是很快成行的習近平 訪美。雖然中方持續低調應對，北京仍視今次訪美為政治大事，這不僅是「川習二會」，而是習近平在今屆總書記任內，首度訪問美國。如訪問中沒有出現意外，將會看到中共領導層對這次訪問，會有相應的政治定調。

在此背景下，不僅已派副總理何立峰先行赴美，掃平經濟障礙，還要掃除其他可能的障礙，其中一個就是眾所關心的軍隊動向，至少在準備習近平訪美行程的團隊眼中，為張又俠、劉振立案作出「雙開」公布，等於提早在習訪美前，結束一個可能的軍事和權力話題。

其次是為20屆五中全會鋪平道路。中共五中全會以「全面從嚴治黨」為主題，還要作出一個重要的中全會文件。

提前公布張、劉「雙開」決定，為張又俠、劉振立作出政治結論，也等同宣示五中全會主題的必要性、五中決定的重要性。

當然，對中共黨內和民間來說，「雙開」公布稿更吸引人之處，是對兩人的罪名定性。相信坊間熱議「政治問題和經濟問題交織」、「搞團團伙伙，對黨不忠誠」及這兩人到底逾越了哪條「政治紅線」。