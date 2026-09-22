五中全會10/26召開 定調「從嚴治黨」 習地位或有新表述
中共中央政治局21日舉行會議，決定20屆五中全會於10月26日至29日舉行，全會將審議「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。這意味著，本屆五中全會將以「全面從嚴治黨」、即黨的自身建設為核心議題，打破了歷次中央全會漸次形成的議題慣例。另外，中央軍委七名成員中僅剩習近平和張升民二人，本次會議會否對習近平的權力地位作出新的表述，成為另一大觀察焦點。
綜合新華社、BBC報導，因中共總書記習近平將訪美，月底又逢中秋與十一長假，通常在月底舉行的中央政治局會議提前至21日舉行，由習近平主持、部署10月舉行的五中全會日程。
會議聽取「全面從嚴治黨」文件稿在中共黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，提請20屆五中全會審議。會議強調，持之以恆推進全面從嚴治黨，必須堅持中共全面領導和黨中央集中統一領導，堅持「嚴」基調不動搖，不斷實現黨「自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高」。
會議並稱中共全黨必須從鞏固執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的「重要性、緊迫性」，把黨建面臨突出問題整治好。
然而，更令外界關注的是軍方人事。目前中央軍委七名成員中僅剩習近平和張升民二人，由於黨章明確軍委組成人員由中央委員會決定，這意味著五中全會在權限上可以增補軍委副主席或委員，為眼下的大面積缺員補位，而無須等到21大。
在中共歷史上，聚焦黨建議題的全會往往影響深遠。在2016年召開的18屆六中全會，正式確認了習近平「黨中央的核心、全黨的核心」的地位。2021年召開的19屆六中全會還提出「兩個確立」，即確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，進一步鞏固了習近平的政治地位。
按照慣例，五中全會本應聚焦下一個五年規畫，但十五五規畫已提前至四中全會審議通過，五中全會轉而承接通常屬於六中全會的黨建議題，是否會對習近平的權力地位作出新的表述，成為另一大觀察焦點。
中共中央政治局已決定，20屆五中全會將於10月26日至29日舉行，會上將審議「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。 依慣例，五中全會通常討論下一個五年規畫，但此次十五五規畫已提前由四中全會審議，五中全會轉而聚焦全面從嚴治黨，改以黨建為核心議題。 目前中央軍委7名成員只剩習近平和張升民，五中全會在權限上可增補軍委副主席或委員；同時，會議也可能對習近平的權力地位作出新的政治表述。
精華 FAQ
中共中央政治局已決定，20屆五中全會將於10月26日至29日舉行，會上將審議「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。
依慣例，五中全會通常討論下一個五年規畫，但此次十五五規畫已提前由四中全會審議，五中全會轉而聚焦全面從嚴治黨，改以黨建為核心議題。
目前中央軍委7名成員只剩習近平和張升民，五中全會在權限上可增補軍委副主席或委員；同時，會議也可能對習近平的權力地位作出新的政治表述。
上一則
「搞團團伙伙、對黨不忠誠」 張又俠、劉振立遭雙開
下一則