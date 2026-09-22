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五中全會10/26召開 定調「從嚴治黨」 習地位或有新表述

中國新聞組／北京22日電
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中共中央政治局會議21日召開，決定20屆五中全會將於10月26日至29日在北京舉...
中共中央政治局會議21日召開，決定20屆五中全會將於10月26日至29日在北京舉行。圖為較早前黨員幹部在福建省福州市閩清縣反腐倡廉警示教育中心參觀。(新華社)

中共中央政治局21日舉行會議，決定20屆五中全會於10月26日至29日舉行，全會將審議「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。這意味著，本屆五中全會將以「全面從嚴治黨」、即黨的自身建設為核心議題，打破了歷次中央全會漸次形成的議題慣例。另外，中央軍委七名成員中僅剩習近平和張升民二人，本次會議會否對習近平的權力地位作出新的表述，成為另一大觀察焦點。

綜合新華社、BBC報導，因中共總書記習近平將訪美，月底又逢中秋與十一長假，通常在月底舉行的中央政治局會議提前至21日舉行，由習近平主持、部署10月舉行的五中全會日程。

會議聽取「全面從嚴治黨」文件稿在中共黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，提請20屆五中全會審議。會議強調，持之以恆推進全面從嚴治黨，必須堅持中共全面領導和黨中央集中統一領導，堅持「嚴」基調不動搖，不斷實現黨「自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高」。

會議並稱中共全黨必須從鞏固執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的「重要性、緊迫性」，把黨建面臨突出問題整治好。

然而，更令外界關注的是軍方人事。目前中央軍委七名成員中僅剩習近平和張升民二人，由於黨章明確軍委組成人員由中央委員會決定，這意味著五中全會在權限上可以增補軍委副主席或委員，為眼下的大面積缺員補位，而無須等到21大。

在中共歷史上，聚焦黨建議題的全會往往影響深遠。在2016年召開的18屆六中全會，正式確認了習近平「黨中央的核心、全黨的核心」的地位。2021年召開的19屆六中全會還提出「兩個確立」，即確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，進一步鞏固了習近平的政治地位。

按照慣例，五中全會本應聚焦下一個五年規畫，但十五五規畫已提前至四中全會審議通過，五中全會轉而承接通常屬於六中全會的黨建議題，是否會對習近平的權力地位作出新的表述，成為另一大觀察焦點。

精華 FAQ

  • 中共中央政治局已決定，20屆五中全會將於10月26日至29日舉行，會上將審議「關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」文件稿。

  • 依慣例，五中全會通常討論下一個五年規畫，但此次十五五規畫已提前由四中全會審議，五中全會轉而聚焦全面從嚴治黨，改以黨建為核心議題。

  • 目前中央軍委7名成員只剩習近平和張升民，五中全會在權限上可增補軍委副主席或委員；同時，會議也可能對習近平的權力地位作出新的政治表述。

習近平 中共

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