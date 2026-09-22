習近平任元首後5度訪美 推大國和平共處新模式

出任國家主席後 習近平5次訪美

自2013年出任中國國家主席以來，習近平 先後五次踏上美國國土，透過元首外交持續為中美關係把舵定向。北京大學美國研究中心主任王勇認為，五次訪美始終貫穿一條主線，即在中國崛起、中美力量對比發生變化的背景下，中方持續探索兩個大國如何避免衝突對抗、實現和平共處。

香港 文匯報報導，對比前五次訪美，習近平此次訪美所處的時代背景已有明顯不同。王勇指出，中美已確立「建設性戰略穩定關係」新定位，雙方如何走出大國相處的新範式，成為當前重要課題。他認為，這不僅涉及兩國如何處理分歧，也關係到在競爭加劇下，如何避免誤判升級為衝突。

回顧習近平前五次訪美行程，2013年在加州安納伯格莊園會晤，2015年對美國進行國事訪問，2016年赴華盛頓出席核安全峰會，2017年與川普在海湖莊園會晤，2023年再赴舊金山。王勇表示，這五次訪美呈現出清晰的演進脈絡，從確立新型大國關係願景、開列合作清單，到夯實雙邊關係基礎、推進機制化建設，再逐步轉向危機管理與戰略穩定。

王勇指出，前五次中美元首會晤形成的三項核心共識，經受住時間考驗。首先，中美不能走向全面衝突，兩個大國一旦發生衝突，不僅雙方受損，也會衝擊地區及全球和平穩定。其次，分歧必須透過對話管控，關鍵是建立有效機制，防止擦槍走火。第三，中美之間仍存在廣泛共同利益，雙方仍有合作空間。

至於中美如何建立大國相處新範式，王勇提出五項原則。第一，正確認知彼此，不能把對方發展自動等同於本國失敗，中方強調「中國夢」與「美國夢」可以並行不悖。第二，尊重彼此主權、安全、發展利益及核心利益。第三，堅持和平共處，不以戰爭檢驗實力與意志，守住不發生戰爭的底線。第四，允許競爭，但競爭必須有邊界、有規則，不能無限擴大，更不能滑向敵對。第五，保持政策連續性，避免美國國內選舉政治周期衝擊雙邊承諾。

在降低戰略誤判方面，王勇認為，中美仍需建立更成熟的制度。包括保持元首熱線、外交安全對話及戰區層級溝通，加強一線官兵交流；完善海空相遇規則；對重大軍演、導彈試射及政策變化進行必要通報；建立危機模擬及聯合復盤機制，釐清危機發生機理，防範偶發事件升級。

此外，隨著人工智能逐漸進入軍事決策領域，王勇認為應堅持人類最終控制原則，降低新技術帶來的意外風險。他強調，「戰略穩定」不等於沒有分歧，而是要確保分歧不失控、競爭不滑向敵對，避免偶發事件升級為軍事衝突。對中美兩個大國而言，持續溝通對話、增強關係韌性，將是雙方必須面對的現實課題。

另據央視報導，美國哈佛、哥倫比亞大學等10所高校近百名青年學生近期致信習近平，講述來華參加「2026中美青年亞太同心之旅」等主題交流活動的收穫和體會，習近平赴美前覆信，希望兩國青年努力成為中美友好合作的「傳承者、維護者、發展者」，攜手促進兩國人民相知相親、兩國關係行穩致遠。

圖為2017年4月，川普(左)和習近平在棕櫚灘舉行雙邊會晤後，在海湖莊園並肩而行。(路透資料照片)