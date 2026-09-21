北京正式宣布：應川普邀請 習近平23日至25日對美進行國是訪問
中國外交部21日正式宣布，應美國總統川普邀請，中國國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。這將是川普與習近平今年第二度會晤，也是習近平時隔11年，再度對美國進行國是訪問。
中國外交部21日下午以不具名發言人名義宣布，應美國總統川普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。
據白宮此前公告，習近平與夫人彭麗媛將在美東時間23日下午飛抵華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地，川普屆時將親自前往迎接。
川普預計24日與習近平在白宮舉行會談，當晚川普夫婦設國宴款待，美中科技和金融業高層將出席。
川普夫婦25日將與習近平伉儷茶敘，接著前往參訪美國國家檔案館，隨後離美。
川習二會前，美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰20日先在紐約舉行經貿磋商。
新華社報導稱，雙方圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了「坦誠、深入、富有建設性」的交流，並就人工智慧有關問題舉行對話。
貝森特則表示，與中方就貿易、投資及人工智慧方面的會談非常成功。華府提議建立美中人工智慧對話通報機制，獲中方同意。
中國外交部宣布，應川普邀請，習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。這不僅是川普與習近平今年第2次會晤，也代表習近平時隔11年再度訪美。 依白宮公告，習近平夫婦將先抵達安德魯聯合基地，川普將親自接機。24日兩人會在白宮會談，晚間舉行國宴；25日則安排茶敘，並參訪美國國家檔案館後離美。 川習會前，美國財長貝森特與中國副總理何立峰先在紐約磋商，聚焦落實經貿共識、貿易投資與AI議題。美方稱會談成功，並提議建立美中AI對話通報機制，已獲中方同意。
精華 FAQ
中國外交部宣布，應川普邀請，習近平將於9月23日至25日對美國進行國是訪問。這不僅是川普與習近平今年第2次會晤，也代表習近平時隔11年再度訪美。
依白宮公告，習近平夫婦將先抵達安德魯聯合基地，川普將親自接機。24日兩人會在白宮會談，晚間舉行國宴；25日則安排茶敘，並參訪美國國家檔案館後離美。
川習會前，美國財長貝森特與中國副總理何立峰先在紐約磋商，聚焦落實經貿共識、貿易投資與AI議題。美方稱會談成功，並提議建立美中AI對話通報機制，已獲中方同意。
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