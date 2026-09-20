中國男籃2連敗無緣亞運獎牌 挨轟「亞洲二流球隊」

亞運會男籃銅牌賽中，中國隊70：79不敵伊朗隊。圖為中國球員龐崢麟(中)帶球突破。(新華社)

繼在九一八事變這個敏感的日子於半決賽中以20分慘輸日本之後，在昨天的2026年名古屋亞運銅牌爭奪戰中，中國男籃再以70：79不敵伊朗 隊，最終獲得第四名，無緣獎牌。這一成績創下自2014年仁川亞運以來的最差亞運戰績，也是隊史亞運第二差成績。消息傳來，被中國網民和球迷罵爆，主教練郭士強坦承整場「沒有對手做得好」，輿論一面倒批評嘲諷中國男籃已淪亞洲二流球隊，經歷多場恥辱性慘敗，「已經沒有『不能輸』的比賽了」 。

綜合媒體報導，中國男籃此前在名古屋亞運半決賽中，以77：97慘敗日本，20分差刷新中國男籃亞運會歷史最大輸球紀錄，而且還是在九一八這個國恥日輸給日本， 當時就被罵到體無完膚，如今又輸給伊朗，還是史上第二差戰績，網上盡是嘲諷和要求主教練郭士強「下課」的不滿聲。

在昨天的銅牌戰中，上半場中國男籃以31：29領先，但第三節被伊朗單節打出26：15，淨負11分導致局勢失控，末節雖一度追至僅差1分，但未能完成逆轉。此役中，中國男籃全場16次失誤，伊朗僅4次；全隊僅龐崢麟（22分）和李弘權（12分）兩人得分上雙。這也是中國男籃自1974年參加亞運會以來首次連續兩屆無緣領獎台。

郭士強在場邊怒吼。（取材自都市現場）

郭士強昨在賽後表示，「今天輸掉比賽很遺憾，整個過程都沒有對手做得好。」他表示，「我們小組賽打完，到半決賽只有九個人可以輪轉。在人少的情況下，肯定有個別球員上場比較多，所以存在體能問題。」他並稱此次亞運會陣容年輕球員偏多，穩定發揮做得不好。是輸球的主要原因。

中國男籃隊長胡明軒則表示：「這場我們從防守端、籃板球都沒有做好，賽前的布置在場上也沒有做好，下半場有段時間節奏掌握在自己手裡，但失誤後沒有調整過來，非常可惜。」但「輸了就是輸了。需要進步的還有很多」。

中國男籃在名古屋亞運二連敗收官，被中國輿論罵翻，不少網民認為，中國男籃已淪為亞洲二流球隊，而且「可能輸給亞洲的任何球隊」，應認清現實，要求撤換郭士強的「郭士強下課」呼聲四起。

澎湃新聞以題為「中國男籃，已經沒有『不能輸』的比賽了」為題評論指出，半個月前，郭士強還在諸暨說「我們走在正確的道路上」，然而如今中國男籃創下史上第二差戰績，這不是郭士強此前一直掛在嘴邊的「我們整個團隊非常辛苦」所能解釋。亞運會，曾是中國男籃最後的巔峰，但自2018年雅加達亞運包攬全部四個籃球項目冠軍後就一瀉千里。「當一個人總在回憶過去，那他的當下一定不太如意。這句話用來形容這支中國男籃，再適合不過。」

比賽結束，伊朗男籃滿臉笑意。（央視畫面截圖）

比賽結束，中國男籃難掩失意。（央視畫面截圖）