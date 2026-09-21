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中移動攜手高通 6G進入黃金頻段驗證 加快商用部署

記者黃雅慧／綜合報導
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中國電信巨頭中國移動與高通20日宣布，雙方在中國移動協同創新基地基於6G開放眾創試驗裝置，完成全球首個符合3GPP最新定義的U6G頻段6G原型基站（基地台）與終端原型對接測試，標誌著6G關鍵技術從研究邁入系統化驗證新階段，也為後續制定6G國際標準、進行系統設計及未來的商用部署，積累關鍵實測數據。

U6G指的是6GHz頻譜的上半段（6425-7125MHz），該頻段被業界視為6G的「黃金頻段」。

此次驗證是全球首個運營商與晶片廠商展開的、基於3GPP定義的寬頻基頻與射頻對準要求，針對U6G頻段（6425—7125MHz範圍內）原型基站與終端進行的測試，為6G生態合作發展提供了可借鑒的創新典範。

其中，中國移動提供其業界領先的6G開放原型基站，支持3GPP標準中定義的最新下行400MHz超大寬頻和128通道超大規模天線陣列；而高通技術公司則提供支持上行200MHz寬頻和4T8R配置的6G終端原型平台。

簡言之，合作能夠證明6G網路未來的核心設備（基地台）和終端設備（手機等）在U6G這個關鍵頻段上，是能夠真正互相「對話」並協同工作。

據悉，本次驗證將U6G頻段、下行400MHz和上行200MHz超大信道頻寬（子載波間隔為30kHz）、128通道超大規模MIMO基站以及6G終端原型平台納入同一端到端鏈路。

精華 FAQ

  • 雙方在中國移動協同創新基地，基於6G開放眾創試驗裝置，完成全球首個符合3GPP最新定義的U6G頻段6G原型基站與終端原型對接測試。

  • U6G指的是6GHz頻譜上半段6425-7125MHz，業界認為它兼具較大頻寬與較佳傳輸潛力，因此被視為6G推進商用的重要關鍵頻段。

  • 此次測試把U6G頻段、下行400MHz、上行200MHz、128通道MIMO基站與終端原型納入端到端鏈路，為6G國際標準、系統設計與商用部署累積關鍵數據。

高通

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