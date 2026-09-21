中國工業大模型企業破6萬家 千億市場加速爆發

企業資訊平台天眼查顯示，中國現存工業大模型相關企業超過6.2萬家，2026年以來新增註冊企業約2.23萬家。廣東、江蘇、浙江、上海、北京等地數量靠前，背後對應電子製造、裝備製造、軟體服務和人工智慧 研發的產業基礎。

‌工業大模型‌是把人工智慧大模型技術用到工業領域，用來提升研發、生產、質檢、供應鏈 等環節的效率，是驅動工業互聯網價值釋放的核心智能引擎，可分為‌通用工業大模型、行業大模型、場景大模型‌三類。應用場景上，有研發設計、生產製造、質量管控、供應鏈管理與經營服務等。

近期在京東全球科技探索者大會（JDD）上，京東工業推出了JoyIndustrial 2.0多模態工業大模型及五大AI產品矩陣，力圖把AI能力從數位空間延伸至研發、採購、現場運維等工業實體環節，完成工業大模型從認知到落地物理生產場景的迭代躍遷。

京東工業負責人表示，工業AI不能一套方案通吃全行業，需要以彈性AI適配流程製造、離散製造等多元業態，幫助企業對沖物料波動、突發訂單擾動，成為產業主體穿越周期的工具。

業內分析指出，工業AI領域的競爭核心在於能否打通從模型、工具、數據到交易履約的完整閉環。

據中國工業AI獨角獸思謀科技（SmartMore）的港股上市招股書引用數據顯示，中國工業AI智能體市場規模從2023年的人民幣58億元增長到2025年的人民幣‌148億元‌，預計2030年能到人民幣‌9006億元‌，年復合成長率超過43%。