亞運╱官網一度顛倒比分 王楚欽專注比賽 淡定勝出

名古屋亞運會乒乓球賽場20日出現比分烏龍，中國隊男團選手王楚欽明明連勝前2局，亞運會官方網站及現場即時比分卻一度將雙方局分顛倒。(取材自「江蘇新聞」微博)

名古屋亞運會乒乓球賽場20日出現比分烏龍，中國隊男團選手王楚欽 明明連勝前2局，亞運會官方網站及現場即時比分卻一度將雙方局分顛倒，顯示王楚欽以0：2落後卡達選手阿卜杜拉·阿卜杜勒侯賽因，直到第3局才緊急修正。王楚欽最終以3：0完勝對手，中國男團也以3：0擊敗卡達，取得小組賽二連勝。

江蘇新聞報導，本場比賽當時沒有轉播訊號，球迷及解說主要依靠官方網站掌握賽況。王楚欽首局迅速進入狀態，以11：5拿下，次局再以11：6勝出，場上局勢明顯掌握在中國選手手中。然而，官方即時比分卻將雙方數據對調，王楚欽一度被顯示為0：2落後，讓無法觀看比賽的球迷一度摸不著頭緒。

直到第3局比賽進行期間，亞運會官網才修正相關數據。

據報導，王楚欽並未受到場外插曲影響，再以11：4拿下第3局，最終3：0擊敗阿卜杜拉·阿卜杜勒侯賽因。

解說侯英超發現比分異常後直言，這是相當低級的錯誤，並表示自己「很生氣」、「真無語」；解說郭焱也忍不住吐槽，名古屋亞運會似乎開了個「國際玩笑」。

賽後，王楚欽對比分烏龍則顯得相當淡定。他表示，「這沒有什麼，很正常」，認為連賽場機器都可能出現問題，過去比賽也曾發生停電等各種「插曲」。他說，運動員在場上最重要的是專注比賽，「可能都沒注意比分」。

除了王楚欽取勝，林詩棟、向鵬也分別以3：0擊敗各自對手，中國隊順利拿下小組賽二連勝。

按照賽制，小組前2名晉級淘汰賽，中國隊在A組僅有3隊的情況下已鎖定頭名，並將直接進入9月22日舉行的8強賽。

王楚欽也表示，本屆亞運會隊伍加入更多年輕選手，透過大型賽事歷練，有助於中國乒乓球隊完成新舊傳承。