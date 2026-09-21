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亞運╱中國隊展現「金牌速度」 首日11冠入袋

中國新聞組╱北京21日電
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泳將潘展樂奪得男子100米自由泳金牌，透露游到99米時仍覺得自己會輸。(取材自澎...
泳將潘展樂奪得男子100米自由泳金牌，透露游到99米時仍覺得自己會輸。(取材自澎湃新聞)

名古屋亞運會20日進入首個比賽日，中國代表團單日豪取11枚金牌，暫居金牌榜首位。不過，官方獎牌榜一度漏算中國隊首金，補上後又誤植男子現代五項冠軍姓名；而泳將潘展樂奪得男子100米自由泳金牌，更透露游到99米時仍覺得自己可能會輸。

綜合央視新聞、澎湃新聞報導，中國游泳隊20日成為奪金主力，單日拿下6金1銅。13歲于子迪在女子200米蝶泳決賽游出2分05秒08，打破亞運會紀錄，成為亞運游泳項目最年輕冠軍，隊友常墨涵獲銀牌，中國隊也在該項目實現亞運5連冠。

李冰潔在女子1500米自由泳一路領先成功衛冕；潘展樂則以47秒61奪得男子100米自由泳金牌，創下本季亞洲最佳成績。唐錢婷在女子50米蛙泳摘金，刷新自己保持的賽會紀錄；徐嘉余奪得男子100米仰泳金牌並刷新賽會紀錄，完成該項目亞運3連冠。

中國隊在女子4×100米自由泳接力同樣成功衛冕，並打破賽會紀錄。汪順則在男子200米個人混合泳決賽獲得銅牌。游泳項目的多項突破，也讓中國隊在首個比賽日迅速累積金牌。

潘展樂的奪金則格外受到關注。他賽後透露，游到99米時仍覺得自己「可能要輸了」，最後靠大賽經驗守住冠軍。2024年巴黎奧運會後，他曾歷經成績起伏，今年3月中國游泳公開賽更游出48秒05僅獲銅牌，坦言當時「站上出發台都發抖」。

游泳之外，中國隊也在現代五項、武術、射擊及鐵人三項等項目收穫金牌。李劉暢奪得男子現代五項個人賽冠軍，這是中國隊時隔12年再度拿下該項目亞運金牌；童心則摘得武術女子全能金牌。

中國隊上午已拿下現代五項女子團體金牌，成為本屆亞運代表團首金。張明煜、吳希瑤、付靜、孟鑫組成的中國隊成功衛冕；女子鐵人三項由林鑫瑜奪冠、黃安琪摘銀，中國選手包攬前兩名；女子10米氣步槍團體賽則由王子菲、韓佳予、杜雨宸組成的中國隊奪冠，並打破世界紀錄。

然而，中國隊首金的統計卻出現延遲。亞運官方獎牌榜最初漏算女子現代五項團體金牌，直到比賽結束約5個小時後才補上。更引發關注的是，官方榜單雖補回金牌，卻把男子現代五項個人賽冠軍李劉暢誤列為「Ma Yuang」，與實際得主不符。

精華 FAQ

  • 中國代表團在首個比賽日合計拿下11枚金牌，迅速登上金牌榜首位，奪金項目涵蓋游泳、現代五項、武術、射擊與鐵人三項等。

  • 中國游泳隊單日拿下6金1銅，于子迪、唐錢婷、徐嘉余與女子接力均有破紀錄表現，潘展樂則以47秒61奪下男子100米自由泳金牌。

  • 官方獎牌榜最初漏算女子現代五項團體金牌，約5小時後才補上；之後又把男子現代五項冠軍李劉暢誤列為「Ma Yuang」，引起外界關注。

潘展樂

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