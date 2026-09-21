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亞運╱「努力非免死金牌」 中男籃教頭郭士強被喊下課

中國新聞組／北京21日電
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中國男籃慘敗被罵翻，輿論不約而同將檢討的矛頭指向中國男籃主教練郭士強。(新華社)
中國男籃慘敗被罵翻，輿論不約而同將檢討的矛頭指向中國男籃主教練郭士強。(新華社)

中國男籃此次以第四名的身分結束名古屋亞運征程，連領獎台都上不了，中國輿論不約而同將檢討的矛頭指向了中國男籃主教練郭士強，幾乎所有球迷和媒體都認為，中國男籃在郭士強帶領下經歷多次慘敗，中國男籃必須換帥，否則以後會輸得更慘，要求郭士強「下課」的呼聲到達了近來最高點。

輿論認為，郭士強已經用一場又一場的慘敗，證明了自己的短板，他很努力，但努力不是逃脫追責的理由，中國男籃需要一個真正有能力的領路人。

體壇周報以「郭士強再遇『滑鐵盧』：努力不是他的免死金牌」為題發出評論指出，此次賽前，中國籃協就給這支球隊下達的任務是奪冠，就是要一雪杭州亞運無緣決賽的前恥，如今一切卻化為泡影，主教練郭士強難辭其咎。

輸給日本隊的賽後，郭士強說球隊非常認真努力地在做好每一場訓練、每一場比賽。努力當然值得尊重，但努力不是逃脫追責的理由。郭士強必須「下課」，但現在「下課」的可能性並不大，11月就有世預賽下一個窗口期，倉促之間尋找一位合適的主教練接手不現實。但這並不意味著中國籃協可以繼續在這個問題上裝聾作啞。

有人說，中國男籃的問題不在主教練，在青訓、在體系、在職業聯賽、在球員能力，這些話都有道理，青訓斷層、聯賽競爭力不足、球員基本功缺失，都是中國籃球的病灶，但這些問題是長期的、結構性的，不是一朝一夕能改變的，中國男籃需要的是一次真正認真的反思，和一個真正有能力的領路人。郭士強第一次執教中國男籃時，兵敗天津黯然下課，這次執教中國男籃又遭遇滑鐵盧。

官媒北京青年報評論指出，在經歷多場潰敗後，作為球隊的主要負責人，主教練往往要承擔首要的責任。但是否應該換帥與能否找到更合適的主教練，是兩個相關密切關聯的事情。而原本就處於低谷的中國男籃，目前的容錯率又極小，後邊的世預賽，同樣很重要。這些問題都擺在了中國籃協面前，等待最後的決定。

精華 FAQ

  • 中國男籃最終只拿到第4名，連領獎台都沒進去，與賽前奪冠目標落差極大，因此輿論集中批評主教練郭士強，要求他下課的聲音迅速升高。

  • 評論指出，郭士強帶隊期間多次遭遇慘敗，已反覆暴露執教短板；雖然球員很努力，但努力不能取代成效，也不能作為逃避追責的理由。

  • 籃協一方面要回應輿論對換帥的要求，另一方面又要考慮11月世預賽即將到來，倉促找不到合適接手人選，因此短期內更動主帥的可行性不高。

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