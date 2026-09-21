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中衝刺AI基建 今年資本支出倍增至9320億 仍比不上美國

記者張鈺琪／綜合報導
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人工智慧（AI）競賽持續升溫。美國諮詢公司榮鼎集團近日發布「透視中國AI融資」報告，估算今年中國AI基礎設施資本支出將年增103%，達9320億元（人民幣，下同，約1385億美元），明年將進一步超過1.2兆元。不過，即使投資增長強勁，與美國相比仍存在明顯差距。

據觀察者網報導，榮鼎集團估算，美國今年資料中心投資規模約8000億美元，中國AI基礎設施投資僅相當於美國投資水準的15%至20%。

近年AI產業競爭逐漸從模型能力比拚，轉向算力、晶片和資料中心基礎設施的全面競爭。美國微軟、亞馬遜、Google、Meta及甲骨文等科技巨頭持續擴大資料中心規模，透過採購AI晶片、建設雲端運算平台，為大模型訓練及商業化提供支撐。

榮鼎集團分析13家中國上市企業後發現，中國企業也正擴大AI投入。其中，阿里巴巴、騰訊和百度是AI基礎設施投資規模最大的企業，三家公司今年上半年資本開支合計達2080億元，高於年初市場預期。這些企業開始更多依靠貸款和債券融資，同時透過出售部分短期投資資產取得現金，以緩解AI資本投入帶來的壓力。

不過，大規模AI支出正快速消耗企業現金流。報告顯示，阿里巴巴、騰訊和百度三家公司的自由現金流，已由去年1700億元降至今年上半年的負160億元。相較之下，中國AI新創面臨的資金壓力更為明顯，智譜、MiniMax、DeepSeek及月之暗面去年獲得的私募股權及創投資金合計約90億元，但今年前八個月透過私募、首次公開募股及配股等方式取得的資金已增至1790億元。

報告指出，AI商業化仍是行業的最大挑戰。目前中國所有AI大模型企業的年度經常性收入合計約107億美元，僅約為OpenAI與Anthropic近期收入水準的一成。

精華 FAQ

  • 榮鼎集團估算，中國今年AI基礎設施資本支出將年增103%，達9320億元，明年更可能超過1.2兆元，顯示AI算力與資料中心投資正在快速升溫。

  • 報告指出，美國今年資料中心投資約8000億美元，中國AI基礎設施投資僅約其15%至20%。雖然中國增速很快，但整體規模、資金與基礎建設仍明顯落後。

  • 最大挑戰是商業化不足與資金壓力並存。阿里、騰訊、百度等大量投入後，自由現金流轉為負值；而中國大模型企業年經常性收入合計僅約107億美元，約為OpenAI與Anthropic的一成。

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