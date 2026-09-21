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北京服貿會主打科技創新、智慧製造 牽線440億商機

中國新聞組／綜合報導
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服貿會運輸和商務服務專題展上，分揀機器人展示快速分揀技能。（圖／本報系北京傳真）
服貿會運輸和商務服務專題展上，分揀機器人展示快速分揀技能。（圖／本報系北京傳真）

2026年中國國際服務貿易交易會（簡稱服貿會）日前在北京落幕。本屆服貿會有90個國家和國際組織設展辦會，海內外1830餘家企業實體參展。服貿會「北京日」向全球發出「投資北京」邀約，科技創新、智慧製造、現代服務等領域的36個專案簽約北京，金額共計人民幣440億元（約65億美元）。「00後」創業者與世界500強企業站上同樣的舞台，帶來在北京研發的成果和即將在北京落地的規畫。

「在北京，我能接觸到想要的各種資源。」服貿會「投資北京」路演現場，「00後」創業者韓家樂面對各路投資人侃侃而談，為自己的初創公司「素源矩陣」尋找機會。畢業於美國賓夕法尼亞大學的他，回中國創業的第一站選在北京。他說，公司正在探索一條「AI+材料」的新路徑，把材料機理模型、人工智慧模型與工業生產場景結合起來。

看好北京的不光是創業者，還有投資者。此次簽約的專案中包括沙陽路宏福先進智造產業園項目。這座產業園將聚焦智慧型機器人核心賽道，布局智慧製造、機器人研發、檢驗檢測產業板塊，集聚培育一批科技型中小微企業。「我們十分看好北京的科創資源優勢」，項目簽約方負責人說。

本屆服貿會上，「投資北京會客廳」迎接著來自全球各地的客人。每個區對哪些產業有優惠政策、企業落地需要符合哪些條件、企業可享受哪些政策，企業來了就能問、坐下就能談。招商專員為全球企業提供投資諮詢、政策答疑、專案落地等服務。無論是初創型科技企業，還是成熟型跨國公司，北京都能提供適配的政策支援和市場空間。

資料顯示，本屆服貿會共吸引霍尼韋爾、強生、西門子等473家世界500強和龍頭企業參展亮相，全球投資北京的熱度迎面而來。世界投資促進機構協會總幹事伊斯梅爾．艾沙欣表示，北京的吸引力，不僅體現在單一產業賽道，更在於整體投資環境的品質，科研機構與高端人才高度聚集，創新生態活力充沛，基礎設施完善成熟，外資企業營商環境持續優化。

精華 FAQ

  • 因為會上集中展示科技創新、智慧製造與現代服務等優勢，並舉辦投資對接與路演，讓企業直接與投資方、政府和園區溝通，最終促成36個專案簽約北京。

  • 除了00後創業者韓家樂帶著AI+材料項目尋找機會，沙陽路宏福先進智造產業園也選擇落地北京；同時霍尼韋爾、強生、西門子等473家世界500強也參展。

  • 北京透過「投資北京會客廳」提供政策答疑、產業優惠說明與項目落地諮詢，讓企業能即問即談；加上科研資源、高端人才、基礎設施與營商環境優勢，提升吸引力。

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