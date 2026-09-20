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今年2度履新 70後張迎春任新疆黨委副書記

記者賴錦宏／即時報導
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「70後」女高官張迎春在1月出任新疆自治區副主席後，已出任中共新疆維吾爾自治區黨...
「70後」女高官張迎春在1月出任新疆自治區副主席後，已出任中共新疆維吾爾自治區黨委副書記。(中新社)

「70後」女高官張迎春在1月出任新疆自治區副主席後，已出任中共新疆維吾爾自治區黨委副書記，這是她今年年內二度履新。

據《新京報》、澎湃新聞報導，據天山網消息，9月17日至19日，山西省黨政代表團赴新疆考察對接對口支援與合作發展工作。山西省長盧東亮，新疆黨委副書記、主席艾爾肯．吐尼亞孜，山西政協主席張春林，新疆政協主席努爾蘭·阿不都滿金，黨委副書記、常務副主席張迎春參加有關活動。

上述信息顯示，新疆副主席張迎春已同時擔任自治區黨委副書記。

公開簡歷顯示，55歲的張迎春曾在湖南工作多年，歷任湘潭市市長、市委書記，湖南省委常委、副省長等職。

今年1月，她跨省份擔任中共新疆維吾爾自治區黨委常委，自治區常務副主席、政府黨組副書記，至近期履新。

除張迎春外，新疆另一名黨委常委近日也履新黨委副書記。據「新疆日報」微信公眾號18日消息，56歲的新疆黨委常委、烏魯木齊市委書記王琳，已兼任新疆黨委副書記。

中共五中全會前夕，中國進入新一輪地方換屆週期，山西、遼寧、西藏、安徽、新疆五省區一周內先後官宣新任省級黨委副書記，其中安徽、山西、西藏三人均是從省級黨委秘書長一職升任。分別是單向前、李金科和龔會才。

精華 FAQ

  • 根據山西省黨政代表團赴新疆考察時公開的名單，張迎春已由新疆自治區副主席，進一步兼任中共新疆維吾爾自治區黨委副書記，屬於近期新的人事安排。

  • 因為她今年1月才跨省到新疆，出任自治區黨委常委、常務副主席及政府黨組副書記，近期又再度調整，新增黨委副書記職務，所以被形容為年內2度履新。

  • 除張迎春外，56歲的新疆黨委常委、烏魯木齊市委書記王琳，也已兼任新疆黨委副書記。報導並指出，中共五中全會前夕，多省區出現新一輪地方高層調整。

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