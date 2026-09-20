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全球第一艘…美智庫：中國打造新艦 料是無人潛艇母艦

記者陳湘瑾／綜合報導
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一艘在中國造船廠被發現的新型艦艇，很可能是世界上第一艘用於部署無人潛航器的母艦。...
一艘在中國造船廠被發現的新型艦艇，很可能是世界上第一艘用於部署無人潛航器的母艦。圖為軍事媒體Naval News繪製的想像圖。(取材自Naval News)

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）近日發布報告指出，中國可能正建造全球第一艘無人潛艇母艦。這艘母艦可能使中國能將無人水下載具（UUV）部署到距離本土更遠地方，或作為海軍特遣部隊一環來部署無人水下載具。

CSIS在18日發布周報，引述空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長205米的新型船艦。美國海軍分析人士評估，這艘船將成為全球第一艘無人潛艇母艦。

該艦外觀類似兩棲登陸艦，設有可在水下開啟的塢艙。船上有12支「自升式」機械臂，可將潛艇從內建機庫升降至水中。

美國潛艇專家評估，該母艦空間足以搭載最多4艘中國「超特大型無人水下載具」。這類35至45米長的UUV，是目前全球已知唯一全尺寸無人潛艇。該艦也可能搭載更多較小型的無人水下載具。

中國目前已擁有可搭載及部署較小型無人水下載具、用於水下測量等用途的研究船。這艘新船可能是解放軍「無人載具母艦」概念的最新實踐。解放軍目前已運用076型兩棲攻擊艦，兼具兩棲突擊艦與空中無人機航母功能，以及「九天」重型無人機蜂群母機，後者設計用於在空中釋放大量小型無人機。

分析指出，在台海衝突情境下，中國可能會利用無人水下載具進行水下偵察、布設水雷，以及攻擊潛艦和水面艦艇等敵方目標。

空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像顯示，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長2...
空間情報公司Vantor拍攝的衛星影像顯示，上海滬東中華造船廠正在建造一艘全長205公尺的新型船艦。(取材自Ｘ平台)

精華 FAQ

  • CSIS引述衛星影像指出，上海滬東中華造船廠正建造一艘長205米的新型船艦，外觀與結構都接近無人潛艇母艦，因此研判其用途可能是部署UUV。

  • 該艦外型類似兩棲登陸艦，設有可在水下開啟的塢艙，並配備12支自升式機械臂，能把潛艇從內建機庫升降到水中，顯示其具備多艇部署能力。

  • 分析認為，若台海爆發衝突，中國可能利用無人水下載具進行水下偵察、布設水雷，甚至攻擊潛艦與水面艦艇，藉此提升遠距滲透與打擊能力。

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