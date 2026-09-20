中共官場密碼？42歲是關鍵 愈早進入「插隊點」機會愈大

北京新華門內的中南海是中國的政治中心，中共官員通過此門進入權力核心。(取材自維基百科)

中共 官場向來給予外界相當的神祕感，官員的甄補機制如雲裡霧裡，而中研院政治所研究員指出，42歲可否到正廳級，是習近平 時期能不能升到高幹很重要的指標。此外，幹部到達「插隊點」年齡愈低，晉升至高位的機會就會愈大。

蔡文軒18日在政大國關中心「鞏固與重塑：解析20大後中國發展的動態與展望」研討會上發表論文討論中共幹部甄補機制。他指出，中共這種「任命制」體系，幹部晉升有年齡困境，所以要不停的「小步快跑」。

至於誰能走到高幹，他以鄧小平、江澤民 、胡錦濤和習近平時期情況去做個分析，蔡文軒發表的論文研究發現，在習近平時期，「如果你要最後到高幹就是正部級，最好是42歲就可以到了」（正廳局司，類似台灣中央機關的司局長），他稱為「42歲指標」，也就是「42歲可不可以到正廳級是在習近平時期能不能升到高幹的一個很重要的指標」。

研究發現，習近平任內晉升至正部級的年齡高達58歲，顯著高於胡錦濤時期的55歲，幹部確實存在老齡化現象。晉升至副部級年齡，習近平時代為49歲，僅次於鄧小平時代的50歲。但是晉升到正廳級幹部，習近平時代為42歲，僅次於胡錦濤時期的40歲，還比鄧小平與江澤民時代的44歲年輕，蔡文軒強調，習近平很強調在正廳級以下「快速提拔」。

根據中共「黨政領導幹部選拔任用條例」41條規定，黨政領導職務實行選任、委任，部分專業較強的可以實行聘任，其中選任流程較為複雜。因此蔡文軒也指出，如果要走到部級以上幹部，從基層黨政領導幹部做起「CP值不會很高」，他強調「最好要通過『轉崗』」，意思就是「不要擔任」基層黨政領導幹部，「因為會讓你花很多時間在晉升的過程當中」。

以現任中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧為例，蔡文軒說，陳吉寧從英國回來時在高教系統工作，是聘任制，不受票決制跟任期制限制，約43歲升到北京清華大學副常務副校長（正廳級）、48歲升到清華大學校長（副部級），51歲再轉到環保部長，進到黨政領導體系，他稱這為「插隊點」。蔡文軒認為，幹部到達插隊點年齡愈低，晉升至更高職位的機會就會愈大。

圖為2025年10月23日中共20屆四中全會閉幕，會中通過十五五規畫建議。（歐新社）