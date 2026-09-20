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美國車企團體致函川普 「勿讓中國車進入美市場」

中國新聞組╱北京20日電
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美國汽車製造商及零組件供應商18日敦促總統川普，不要讓中國汽車業者進入美國市場。川普預定24日與中國國家主席習近平舉行峰會。

中央社引述法新社報導，美國汽車業者在致川普的信函中，感謝他對「美國汽車產業的堅定承諾」，但信函也呼籲他與習近平會談時，「堅定拒絕希望在美銷售、進口或生產汽車的中國車商進入美國市場」。

聯名致信的團體包括數個政策立場不盡相同的汽車業組織，包括代表底特律汽車製造商的美國汽車政策委員會（American Auto Policy Council），以及代表在美國設廠外國車商的Auto Drives America。

這封信是在川普上周接受福斯新聞（Fox News）「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）節目訪問後發出。川普當時表示，只要中國車企雇用美國勞工，他「可以接受」中國企業在美國設廠。

當時川普強調，「最重要的是，他們雇用我們的人」。但他也重申，強烈反對從墨西哥或其他國家進口中國汽車至美國。

這些團體還感謝川普維持針對中國汽車的高額關稅，並表示，因為這項政策，美國不像歐洲及其他市場一樣「面臨大量廉價中國汽車湧入市場的問題」。

不過，信中強調，若讓中國汽車業者在美國取得立足點，將損害國內產業利益。

這些團體表示，與依循「市場原則」營運的歐洲、日本及南韓品牌不同，獲得政府支持的中國企業一旦進入美國市場，將削弱美國國內產業。

信函還指出，「在美國境內組裝中國汽車，並不能解決連網汽車帶來的資安威脅」，「將中國汽車生產在地化，也無助於實現本屆政府增加製造業就業及維護國家安全的政策目標」。

精華 FAQ

  • 這些團體希望川普在與習近平會談時，明確拒絕中國車商在美國銷售、進口或生產汽車，理由是擔心中國企業受政府支持，進入後會削弱美國本土汽車產業。

  • 信函感謝川普維持針對中國汽車的高額關稅，並認為這項政策讓美國沒有像歐洲及其他市場一樣，面臨大量廉價中國汽車湧入的壓力。

  • 信中指出，即使在美國境內組裝中國汽車，也無法消除連網汽車帶來的資安威脅；同時，中國車企在地化生產也不會幫助美國增加製造業就業或提升國家安全。

習近平 川普

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