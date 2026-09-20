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美國之音引述分析：川習會5大看點 首求穩定而非突破

中國新聞組／北京20日電
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美媒分析，此次川習會有五大看點，首要目標可能是「穩定」，而不是突破。(路透資料照...
美媒分析，此次川習會有五大看點，首要目標可能是「穩定」，而不是突破。(路透資料照片)

美國總統川普將於9月24日在白宮會晤中國國家主席習近平。美媒分析，此次川習會有五大看點，首要目標可能是「穩定」，而不是突破，因美中之間的結構性競爭並沒有根本改變。北京希望把高規格訪問本身塑造成成功，而華盛頓則更關注中國是否落實已經作出的承諾。在缺乏重大突破可能性情況下，峰會仍可能推遲或防止導致衝突的行動。而經貿休戰是否延續以及台灣、晶片等議題是否會引發新一輪緊張，也引發關注。

據美國之音報導，此次峰會的首要目標可能是「穩定」，而不是突破，關注重點在雙方能否建立新的對話或危機溝通機制，以及會後各自發布的聲明是否對峰會成果作出明顯不同的解釋。

報導引述史汀生中心中國項目主任孫韻表示，從北京的角度看，習近平此次訪問本身就可能被視為一項外交成果。北京希望通過高規格訪問顯示習近平與川普處於對等的領導人地位，並把此次峰會描述為美中關係回到穩定軌道的證明。

另一個重點是中國是否真正落實經貿承諾，川普政府希望中方加快發放稀土出口許可、落實美國農產品採購承諾，並延長雙方目前的關稅和技術管制休戰安排。孫韻指出，美中5月北京峰會曾在大豆、牛肉、波音飛機以及貿易和投資機制方面達成多項成果，但這些安排的實際執行情況仍然受到質疑。

稀土可能是最難解決的問題之一。亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)認為，美中競爭正在進入雙方試圖尋找並利用對方供應鏈「卡脖子」的階段。觀察重點在是否產生具體的採購數字、關稅減讓清單、稀土出口許可時限和執行機制，而不僅是新的原則性承諾。

而在台灣問題上有什麼樣的互動也受矚目。孫韻認為，北京仍會尋求川普在台灣問題上作出更明確的政治保證。川普是否就對台軍售、台灣獨立或美國的「一個中國」政策作出新的表述，以及美中會後聲明是否繼續強調反對單方面改變現狀值得關注

而在AI對話方面，雙方能否在軍事AI、人類控制權、模型安全或危機溝通方面建立有限護欄，同時把晶片出口管制排除在合作議程之外，也是峰會觀察重點之一。而在商業外交、伊朗制裁和在華被拘人員等議題上，峰會是否會達成一定成果也待觀察。

精華 FAQ

  • 美媒認為，這次會晤首要目標是維持「穩定」，因為美中結構性競爭並未根本改變，雙方較可能透過對話機制避免衝突，而非一次性取得重大突破。

  • 北京希望把習近平高規格訪問本身塑造成外交成果，凸顯與川普對等地位；華盛頓則更在意中國是否落實稀土、農產品採購與休戰安排等既有承諾。

  • 外界聚焦台灣、稀土、晶片管制與AI護欄等議題，若能建立有限溝通或延長休戰，可降低升溫風險；但若聲明解讀不同，也可能再度加劇緊張。

川習會 習近平 川普

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