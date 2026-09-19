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健康謠言四起…習近平金磚峰會昏倒中風？俄媒公布現場畫面

中國新聞組╱北京19日電
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根據俄羅斯國家電視台畫面，當時只是習近平的傳譯耳機出現故障，隨行人員正在為其調整...
根據俄羅斯國家電視台畫面，當時只是習近平的傳譯耳機出現故障，隨行人員正在為其調整設備。(取材自俄羅斯國家電視台)

中國國家主席習近平近日出席印度新德里金磚國家（BRICS）峰會後，網路接連流傳其「身體不適」、「當眾昏倒」甚至「中風送醫」等傳聞。印度總理莫迪在峰會開幕致詞時兩度詢問習近平「還好嗎」、習近平又缺席晚宴並提前返國，成為相關說法延燒的主要依據。不過，俄羅斯媒體公布較完整的現場畫面，顯示當時疑似是同聲傳譯耳機故障，印度外交部也否認了習近平患病的社群傳言。

俄羅斯國家電視台「Russia-1」公布的影片顯示，莫迪致詞期間，習近平身旁有多名隨行人員上前協助，其中一名幕僚仔細查看耳機與接收器，另一名女性工作人員則拿來新的耳機及接收設備。習近平接過設備後，也自行檢查並調整。從畫面來看，當時的狀況較可能與翻譯設備有關，並未出現網路傳言所稱的昏倒或緊急救治畫面。

習近平缺席莫迪12日晚間舉辦的峰會晚宴，同樣引發健康揣測。印度媒體引述消息人士說，習近平可能因行程繁忙及疲勞返回飯店休息，但中、印官方當時均未說明原因。中國外交部則表示，習近平13日下午已「圓滿結束」峰會行程並離開新德里。

社群平台X近日流傳更進一步的說法，聲稱習近平在峰會期間昏倒，並因缺血性中風返京送往北京解放軍第301醫院。相關消息目前沒有可靠證據支持。印度外交部17日透過事實查核帳號表示，社群流傳有關習近平及南非總統拉瑪佛沙患病的說法「虛假且具誤導性」；南非方面則證實拉瑪佛沙因身體不適需要休養，並非習近平。

目前可確認的是，習近平此次訪印行程確實較短，且缺席晚宴，但僅憑這些公開資訊，無法證實其罹患中風等重大疾病。

關於習近平健康的各種傳聞也使得他原定24日與美國總統川普會晤的計畫充滿不確定性。這將是兩人於一年內的第3次面對面會談。

精華 FAQ

  • 網路上流傳他在峰會期間身體不適、當眾昏倒，甚至罹患缺血性中風並送醫的說法；但目前沒有可靠證據支持這些傳聞。

  • Russia-1 影片顯示，習近平身邊人員在查看耳機與接收器，並更換新設備，畫面較像同聲傳譯器材故障，沒有昏倒或緊急救治跡象。

  • 可確認的是習近平此次訪印行程較短，且缺席晚宴並提前離開；但無法證實他罹患中風等重大疾病，印度外交部也已否認相關社群傳言。

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