美巨頭喊放緩AI發展 華為籲中加快開發
美國科技巨頭近期聯合發聲呼籲放緩人工智慧（AI）發展，不過，華為輪值董事長徐直軍認為，中國的AI開發水平可能尚未達到足以面臨美國龍頭企業提到的安全風險，認為中國應繼續開發更強大的AI模型，同時在創新和風險緩解之間尋求平衡。
路透報導，徐直軍17日在上海舉行的年度華為全聯接大會期間向記者表示，由於美國的主流AI模型提供商擁有巨大算力，也許他們能夠察覺中國AI模型提供商無法察覺的AI風險。他直言，中國開發者可能需要「加快開發步伐」，才會遭遇與美國前沿AI模型類似的風險。
徐直軍的這番表態，正值美國對AI安全的擔憂日益加劇之際。
報導指出，美方這一想法在中國受到批評，一些中國研究人員和官方媒體認為，放慢最先進AI模型的開發速度，反而可能有助於維持美國公司的技術優勢。
不過，徐直軍也指出，行業需要在推動AI進步和管理其帶來的風險之間找到一個平衡點。
華為目前是中國運算基礎設施的主要供應商，基礎設施是訓練先進AI模型所必需的。自2023年美國實施出口管制以來，中國公司獲取輝達先進晶片的管道受限，華為在中國價值約500億美元的AI晶片市場中的重要作用日益凸顯。
徐直軍坦言，華為目前無法生產足夠的AI計算設備來滿足國內需求，正擴大產能，以生產更多AI晶片，認為中國必須實現晶片自給自足。
他認為中國目前的AI開發水準可能還未觸及美國龍頭企業所面臨的同等風險，因此不必因安全疑慮而放慢，反而應加快研發步伐。 徐直軍主張行業不能只追求速度，也要在推動AI進步與管理潛在風險之間取得平衡，避免因過度保守而錯失技術突破。 華為是中國運算基礎設施的重要供應商，且在美國出口管制後更顯關鍵；徐直軍也坦言產能仍不足，正擴大生產以支持晶片自給。
精華 FAQ
他認為中國目前的AI開發水準可能還未觸及美國龍頭企業所面臨的同等風險，因此不必因安全疑慮而放慢，反而應加快研發步伐。
徐直軍主張行業不能只追求速度，也要在推動AI進步與管理潛在風險之間取得平衡，避免因過度保守而錯失技術突破。
華為是中國運算基礎設施的重要供應商，且在美國出口管制後更顯關鍵；徐直軍也坦言產能仍不足，正擴大生產以支持晶片自給。
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