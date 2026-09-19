美巨頭喊放緩AI發展 華為籲中加快開發

美國科技巨頭近期聯合發聲呼籲放緩人工智慧 （AI）發展，不過，華為 輪值董事長徐直軍認為，中國的AI開發水平可能尚未達到足以面臨美國龍頭企業提到的安全風險，認為中國應繼續開發更強大的AI模型，同時在創新和風險緩解之間尋求平衡。

路透報導，徐直軍17日在上海舉行的年度華為全聯接大會期間向記者表示，由於美國的主流AI模型提供商擁有巨大算力，也許他們能夠察覺中國AI模型提供商無法察覺的AI風險。他直言，中國開發者可能需要「加快開發步伐」，才會遭遇與美國前沿AI模型類似的風險。

徐直軍的這番表態，正值美國對AI安全的擔憂日益加劇之際。

報導指出，美方這一想法在中國受到批評，一些中國研究人員和官方媒體認為，放慢最先進AI模型的開發速度，反而可能有助於維持美國公司的技術優勢。

不過，徐直軍也指出，行業需要在推動AI進步和管理其帶來的風險之間找到一個平衡點。

華為目前是中國運算基礎設施的主要供應商，基礎設施是訓練先進AI模型所必需的。自2023年美國實施出口管制以來，中國公司獲取輝達先進晶片的管道受限，華為在中國價值約500億美元的AI晶片市場中的重要作用日益凸顯。

徐直軍坦言，華為目前無法生產足夠的AI計算設備來滿足國內需求，正擴大產能，以生產更多AI晶片，認為中國必須實現晶片自給自足。