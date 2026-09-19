紐時：美伊戰爭讓中躍能源強權擁新力量 美前官員：斷油難嚇阻
美伊戰爭爆發揭示一項出乎預料的局勢轉變，長期被視為容易遭受石油供應衝擊的中國，透過大量囤油、擴充煉油產能及發展替代能源，將原本的能源弱點轉化為地緣政治籌碼，成為北京擁有的新力量。北京當局在戰事爆發初期隨即切斷對鄰國的航空燃油、汽油與柴油供應，展示出民主國家決策者所不具備的能源控制力，更對全球能源產業產生重大影響。
紐約時報報導，全球能源產業的大部分籌碼掌握在沙烏地阿拉伯和美國等石油生產國手中，而非中國這類石油進口國。不過，中國也是全球最大的煉油國之一，因此對原油市場擁有獨特影響力。
海關數據顯示，中國龐大的石油儲備和煉油能力，加上能以多種能源維持經濟運作，使中國在美伊戰爭爆發後的前六個月，石油採購量較前一年同期大減23%。其他高度依賴中東原油的國家缺乏這些選項，只能減少能源使用量，或支付更高價格。
高盛分析師最近指出，中國往往能降低油價波動，去年大量囤油時推高價格，美伊戰爭爆發後停止囤油，則有助壓低油價。中國今年石油進口量大幅下降，主要反映兩項變化：不再囤油並開始動用部分儲備，以及煉油廠大幅減少煉油。
部分原因是中國石油需求明顯轉弱。電動車目前約占中國道路上乘用車的14%，中國也擁有健全的高速鐵路系統，並具備其他國家普遍不具備的能力，可以煤炭而非石油製造化學品。
由於北京公開資訊有限，中國究竟如何組合運用各種手段大幅降低石油進口，一直是外界爭論焦點；而中國能夠大幅縮減石油進口，也令石油業幾乎所有人都大感意外。這也是伊朗嚴重限制船隻通過荷莫茲海峽後，油價未如業界原先預期般大幅上漲的重要原因。
此外，中國也嚴格限制航空燃油、汽油和柴油等精煉燃料出口，對鄰國的供應也遭切斷，一方面保存國內供應，另一方面懲罰外交政策立場與中國相左的國家。近幾個月的行動顯示，北京很可能不再避諱把能源當成政治工具。
哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究學者鄧麗嘉（Erica Downs）說：「這是一股沒有人認為中國擁有的力量。接下來很值得觀察的是，中國會如何運用這股新獲得的力量？」
美國總統川普與中國國家主席習近平預定下周在白宮舉行會晤，或許會提供一些線索。中國已在太陽能板、電池和電動車領域占據主導地位，如今看來在整個能源版圖上也擁有無可匹敵的地位。美國前官員表示，外國勢力限制中國取得石油的威脅，或許已不足以嚇阻北京領導人採取入侵或封鎖台灣等激進行動。
因為中國早已大量囤積原油、擴充煉油產能，且能以電力、煤炭與替代能源維持經濟運作，所以在戰事後仍可調整進口與出口，對市場與鄰國施加影響。 內文指出，中國前6個月石油採購較前年同期減少23%，主因是不再囤油並動用部分儲備，同時煉油廠大幅減產，加上石油需求轉弱，尤其電動車與高鐵分流了需求。 美國前官員認為，外國若想以限制中國取得石油來嚇阻北京，效果可能已不如以往，因中國能源韌性更強，這可能降低其對入侵或封鎖台灣等行動的顧慮。
精華 FAQ
因為中國早已大量囤積原油、擴充煉油產能，且能以電力、煤炭與替代能源維持經濟運作，所以在戰事後仍可調整進口與出口，對市場與鄰國施加影響。
內文指出，中國前6個月石油採購較前年同期減少23%，主因是不再囤油並動用部分儲備，同時煉油廠大幅減產，加上石油需求轉弱，尤其電動車與高鐵分流了需求。
美國前官員認為，外國若想以限制中國取得石油來嚇阻北京，效果可能已不如以往，因中國能源韌性更強，這可能降低其對入侵或封鎖台灣等行動的顧慮。
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