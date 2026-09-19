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中菲南海再爆撞船衝突 距菲律賓本土最近的一次

記者陳宥菘／綜合報導
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菲律賓指控中國海警「21585」艦橫切菲律賓船隻(圖)，導致菲船欄杆毀損。圖從菲...
菲律賓指控中國海警「21585」艦橫切菲律賓船隻(圖)，導致菲船欄杆毀損。圖從菲船角度所攝。(路透)

中國與菲律賓在南海再度發生撞船衝突。中方稱在南沙群島所控制的仙賓礁附近海域展開維權執法行動時，菲方船隻撞向海警艇，菲方則指控中國海警船撞擊正在執行補給任務的菲方船隻。菲方並指，這是迄今距離菲律賓本土最近的一次海上衝突。

中國海警局新聞發言人姜略表示，中國海警三洲澳艇18日「依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動」。菲3015號船「無視中方多次嚴正警告，故意調整航向」，突然加速斜插向中國海警艇船艏，導致發生擦碰。姜略表示，菲方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，威脅中國海警船艇、人員安全，並稱中方操作專業規範、合理合法，有關責任完全在菲方。

姜略要求菲方立即停止一切侵權挑釁行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔，並稱中國海警將繼續在中方管轄海域開展維權執法行動，維護國家領土主權和海洋權益。

而據菲方說法，一艘中國海警船「蓄意撞向」一艘在南沙群島海域向菲漁民運送燃料的政府漁業船，導致船隻右舷受損，但未造成人員受傷。

菲方指，18日上午11點4分，中國海警船先是從菲船船尾橫切而過，距離僅約10米，9分鐘後再採取相同航行方式，並在這一次與菲船發生碰撞。現場照片顯示，船上的欄桿彎曲、部分脫落，金屬支架受損，甲板上散落著碎片。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里埃拉指出，碰撞地點距離巴拉望省約54海里（約100公里），是迄今距離菲律賓本土最近的一起撞船事件。據報導，此前中菲在仁愛礁和黃岩島等海域發生的衝突距離菲律賓本土均超過100海里。

精華 FAQ

  • 事件發生在南沙群島仙賓礁附近海域。中方稱在該海域執行維權執法時與菲船擦碰，菲方則指其船隻當時正執行補給任務。

  • 中方表示菲3015號船無視警告、故意調整航向，斜插海警艇船艏導致擦碰；菲方則指中國海警船蓄意撞擊運送燃料的政府漁業船。

  • 菲方指出碰撞地點距巴拉望省約54海里、約100公里，較以往仁愛礁與黃岩島等衝突更靠近菲律賓本土，因此被視為迄今最近的一次。

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