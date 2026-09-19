撞鐘銘記 九一八事變95周年 中再點名日「不許軍國主義復燃」

今年是九一八事變爆發95周年，勿忘九一八撞鐘鳴警儀式9月18日在瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑廣場舉行。(中新社)

9月18日是日本 侵華開端的「九一八事變」95周年，中國多地舉行紀念活動。中國外交部則強調「絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。昨天也是一名日本男童在深圳遇襲身亡滿兩周年，日本駐華大使館 向在華日僑發出安全警示，深圳和廣州的日本人學校在這敏感日子改為線上授課或停課。

18日上午遼寧瀋陽「九一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行了一場「勿忘九一八撞鐘鳴警儀式」，14名代表齊聲敲響鑄有「勿忘國恥」字樣的紀念鐘，共敲擊14下，新華社指出，這寓意中國人民抗擊日本侵略的14年歷程。瀋陽全城還拉響防空警報，火車、輪船、汽車同步鳴笛三分鐘。北京、吉林、長春、南京、上海、芷江等地都有相關的紀念活動。

中國外交部發言人郭嘉昆18日在例行記者會上，就「九一八」及當前中日關係表示，中方敦促日方正視並深刻反省侵略歷史，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。他強調，包括中國在內的地區各國必須保持高度警惕，「絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，絕不能讓歷史悲劇再度上演，共同捍衛二戰勝利成果，共同守護和平底線。

解放軍報18日則在二版刊登「強軍論壇」專欄文章「銘記歷史更應警鐘長鳴」，指出日本新型軍國主義「禍患不得不防」，「面對日本執政當局種種逆歷史潮流而動的危險行徑，捍衛公平正義的底線不容退讓」。

另據中國觀察者網報導，一場由「戰時婦女檔案國際委員會」主辦的「南韓慰安婦遺屬向中國捐贈史料儀式」14日在聯合國總部大樓對面的紐約希爾頓千禧酒店舉行，南韓「慰安婦」遺屬吳潔棠將其祖母張文熙的照片、遺物及口述歷史影像資料，捐贈給中國「慰安婦」歷史博物館。這是首次有南韓慰安婦遺屬捐贈史料給中國。

另據日本共同社報導，日本駐華大使館日前向在華日僑發出安全提醒，呼籲外出時提高警覺，結伴而行，尤其攜帶兒童者必須格外小心，並避免公開場合大聲說日語或與日本人聚集喧鬧，勿穿戴易被識別為日本人的物品。

報導指出，兩年前的9月18日，深圳發生一名10歲日本男童在去日本人學校上學途中遭中籍男子持刀襲擊身亡的惡性事件；同年蘇州亦發生針對日本學童的襲擊事件。考慮到9月18日當天反日情緒可能高漲，深圳和廣州的日本人學校18日都改為線上授課或停課。

從17日上午起，深圳日本人學校周遭街道已有20多名警察攜警犬來回巡邏，還要求學生「不要使用日式硬殼書包」，彌漫著不同尋常的緊張感。一名日籍家長說：「不安仍未消除。我會提高警覺，做好自我防護。」

九一八事變95周年，勿忘九一八撞鐘鳴警儀式9月18日在瀋陽九一八歷史博物館殘歷碑廣場舉行。(中新社)

各界代表9月18日在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館默哀。(新華社)