習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

華爾街日報18日報導，知情人士表示，中國國家主席習近平 12日因身體不適，臨時缺席在印度新德里舉行的金磚國家（BRICS）峰會場邊晚宴，由外交部長王毅 代替出席。由於此事發生在習近平即將訪美之際，進一步引發外界對他健康狀況的揣測。

中國與印度經歷多年關係動盪，在雙雙面臨美國高額關稅之際找到共同立場。習近平此次赴印度出席金磚國家峰會，也是他7年來首次訪印。知情人士表示，習近平原本已接受印度總理莫迪的晚宴邀請，因此最後一刻缺席格外引人注目。

目前沒有證據顯示習近平罹患重病，也沒有證據支持本周網路流傳他中風或昏倒等說法。不過，此事加深外界數月來的疑問，包括73歲的習近平健康狀況是否足以讓他無限期治理中國，以及北京在他下周訪美前，是否準備披露任何有關健康狀況的資訊。

印度外交部駁斥相關說法為「假消息」。印度主要通訊社印度新聞信託社（Press Trust of India）引述知情人士表示，習近平「返回飯店房間休息」，影片也顯示他無需他人協助便登上飛機階梯。

但知情人士仍表示，習近平當時確實感到身體不適。中國駐美國大使館未回應詢問。

習近平預定下周前往華府，進行10多年來首次國是訪問。若他未能現身，震撼將遠超美中關係。不過，知情人士表示，訪美行程仍會照常進行。美國總統川普18日也告訴記者：「我們將會舉行一場非常好的會面。」

過去兩年，習近平的身體狀況多次引發外界關注。例如，8月下旬參加吉爾吉斯上合峰會時，他被拍到緊握妻子彭麗媛的手，緩慢而僵硬地走下飛機階梯。央視播出他在機艙門口揮手及走過紅地毯的畫面，卻沒有播出下機過程。

華爾街日報指出，習近平是毛澤東以來最有權勢的中國領導人，但其健康狀況屬於國家機密，受到極為嚴密的保護，以至於一場臨時取消的晚宴行程，就足以讓中國觀察人士四處尋找線索。此外，習近平2018年取消國家主席任期限制，又沒有指定接班人，使中國缺乏明確的接班安排，因此任何健康轉弱的跡象，都可能演變成潛在危機。

美國加州克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣表示：「中國體制的問題在於，沒有一套既定、可信的接班程序。如果最高領導人在身體或精神上衰弱，這套體制承受不起一場危機。」

報導強調，這些引發外界質疑習近平健康狀況的情況，都不足以構成診斷依據，分析人士警告，不應從僵硬的步態過度解讀。但無可爭議的是，習近平身為70多歲男性，面臨這個年齡層一般都會有的健康風險。

美國中央情報局（CIA ）前資深中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）形容，習近平長年吸菸、體重過重、不愛運動，而且長期喜歡喝酒。中國前外交部長秦剛（Qin Gang）曾告訴韋德寧，習近平「愛喝酒」，他與習近平過去在長途飛行途中常一起喝茅台，兩人也因此變熟。韋德寧回憶說：「他們會喝到酩酊大醉。」

目前最明確的觀察指標，就是習近平預定幾天後訪美，而北京至今尚未證實這趟行程。若習近平如期抵美且看來精神奕奕，相關揣測就會消退；若他沒有現身，圍繞健康狀況與接班問題的疑問只會進一步升高。