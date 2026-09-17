習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

中國國家主席習近平（左）日前出席金磚國家峰會期間會見印度總理莫迪。（新華社）

金磚國家（BRICS）峰會日前於印度 新德里登場，印度總理莫迪在致開幕詞時，注意到中國國家主席習近平 似乎感到不適，一度中斷發言並兩度透過翻譯關切「還好嗎？」，加上習近平隨後缺席晚宴，引發外界流傳的各種健康傳聞。俄媒公布現場畫面指出，當時其實只是同聲傳譯耳機出現故障，隨行人員正在為其調整設備。

俄羅斯 國家電視台（Russia-1）發布的現場畫面顯示，當時習近平正坐在位子上，身旁多名隨行人員與幕僚急忙圍上前協助。其中一名男性幕僚神情焦慮地彎下腰，甚至將眼睛貼近耳機與接收器仔細端詳，設法解開纏繞或調試機身元件；隨後，另一位女性工作人員則遞上新的耳機與接收設備，習近平接過後親自拿在手中檢測並進行設定調整。

至於習近平缺席晚宴的情況，俄媒引述知情人士言論指出，應只是因繁忙行程後返回飯店休息，目前均無官方管道證實習近平有任何健康異常消息。

印度官方聲明證實「有國家領袖身體不適」，但並非習近平，而是南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）；印度外交部（MEA）澄清，社群平台有關「習近平腦中風」的傳聞純屬造謠。

「習近平腦中風」傳言，來自社群平台X帳號「謝萬軍」等網友透露，習近平在金磚峰會期間「當眾昏倒」，後發現罹患缺血性中風（腦梗塞）並搭乘專機返京送301醫院急救；由於中國過往對習近平的健康狀況保密到家，相關消息一出即掀起熱議。