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中國上線微短劇 AI劇占逾9成 前8月43萬部為去年整年13倍

記者賴錦宏／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國微短劇今年前8月上線43萬部、AI劇占逾9成，市場快速擴張，同時官方強調扶持真人劇、規範AI劇與整治違規內容。

中國國新辦17日舉行「開局起步十五五」系列主題新聞發布會。發布會上介紹，今年前八個月，上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇占比超九成。AI技術為微短劇降本增效、創新表達打開空間，也帶來權益保護、內容質量等挑戰。

據環球網，國新辦強調，要大力扶持真人劇，而AI劇要守住底線。發布會上介紹，全中國微短劇用戶已超8億，2025年市場規模突破1000億人民幣（約149億美元）。

關於AI劇和真人劇，發布會上介紹，真人劇是精品創作的主力，要大力扶持。深入實施「微短劇精品創作傳播計畫」，指導平台開設「真人劇」專區，拿出真金白銀來扶持，讓好作品有市場、有回報。AI劇發展很快、占比很高，堅持鼓勵創新與守住底線並重，要求AI劇打上內容標註，推動平台嚴守肖像、聲音授權底線，全流程把關。

發布會上強調，歸根結柢，AI是工具，人是創作的主體。AI劇發展越快，越要把好內容關。

今年以來，堅持問題導向，把有害低俗、兒童不良、盜版侵權的內容作為治理重點，全網下架違規微短劇6.8萬部。把好內容關，平台負有主體責任，要持續壓緊壓實，著力淨化行業生態。

另據鈦媒體，AI短劇正以爆炸性速度改寫內容產業，爆款首日熱度破億已成常態，出海市場更憑3000元人民幣（成本）換50萬美元的傳說迅速擴張。業界門檻雖在迅速抬升，但機會仍大於挑戰。

報導稱，三人核心團隊，10萬元註冊資金，手搓半年，連出12季，保守估計利潤600萬人民幣，樂觀2000萬元；AI短劇「萬妖圖錄傳」的「爽文人生」，就如同其所在的行業一樣愈衝愈猛。  

年初，紅果App才設立AI劇獨立入口，如今熱播榜前99名裡，AI短劇已獨占77席，必看榜、熱搜榜、收藏榜也統統被「血洗」，真人劇被「按在地上摩擦」。

精華 FAQ

  • 今年前8個月，中國上線微短劇達43萬部，規模是去年全年的13倍，其中AI劇占比超過9成，顯示AI已成為微短劇產量擴張的主力。

  • 官方明確表示真人劇是精品創作主力，會透過專區與資金加大扶持；AI劇則強調鼓勵創新與守住底線並重，要求內容標註、授權把關與全流程監管。

  • 官方指出，全中國微短劇用戶已超8億，2025年市場規模突破1000億人民幣；今年也已下架6.8萬部違規微短劇，整治重點包括低俗、兒童不良與盜版侵權內容。

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