湖北6G產業 開放試驗裝置落地 打造智能體工廠創新生態

AI摘要 文章摘要整理： 湖北在武漢落地6G開放試驗裝置，結合政策、聯盟與試驗網建設，面向工業場景驗證技術，推動6G從研發走向產業集聚。

湖北6G產業對接活動17日在武漢 舉行，6G開放試驗裝置正式落地，將面向智能體工廠等高精度工業場景，開展融合技術與場景聯合驗證，打造6G開放創新生態。

中新社報導，6G產業是湖北重點布局的未來產業，6G技術試驗與創新驗證是推動6G技術落地應用的關鍵環節。湖北近期出台系列政策措施，圍繞技術突破、產品測試、試驗網絡部署、標竿場景打造等方面，推動6G產業加快創新發展。

湖北省經濟和信息化廳總工程師曾曠怡介紹，武漢東湖高新區光電子信息企業集聚，光纖光纜、光模塊、基站設備等核心產品技術水平國內領先；湖北科研機構、實驗室等創新平台加快布局，與龍頭企業形成產學研協同創新格局。

當前，湖北正圍繞空天地海融合通信、通感算智融合等方向開展核心技術攻關。近年來，在6G國際標準、空天地海一體化通信、無線核心技術、芯片器件研發等領域取得一批標誌性成果。

同時，湖北組建6G創新發展聯盟，搭建系列專業創新平台；同步推進小規模6G原型試驗網建設，在智能製造、智能網聯、低空經濟、遠程醫療等領域開展示範應用，持續推進6G「規畫布局—試驗組網—技術驗證—場景落地—產業轉化」全鏈條發展體系。

現場，重點企業進行6G合作簽約儀式，圍繞6G智能船舶、6G網絡智能超表面應用場景擴展等領域開展合作。

曾曠怡表示，未來，湖北還將圍繞關鍵技術攻關、場景應用和成果轉化等方面，聚力攻堅突破、構建生態矩陣，加快打造6G產業集群，形成「裝置開放—技術驗證—場景應用—產業集聚」的良性循環。