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歐盟執委10月訪京會中國商務部長 商談化解貿易緊張

中國新聞組／北京18日電
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歐盟發言人表示，歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將於10月8日至9日在北京與中國商務部長王文濤舉行關鍵會談。目前雙方正進入化解緊張的最後磋商階段。

中央社引述法新社報導，由27國組成的歐盟對於與中國的貿易失衡深感憂慮，歐盟表示，這種狀況正對歐洲重要產業造成損害。

歐盟成員國責成負責貿易政策的歐洲聯盟執行委員會（European Commission），透過對話解決與中國的摩擦。相關協商由塞夫柯維奇主導。

歐盟正試圖避免發生一場痛苦的貿易戰。歐盟發言人吉爾（Olof Gill）透過聲明表示，塞夫柯維奇17日以視訊方式與王文濤會談。

雙方盤點了夏季期間的談判進展。吉爾指出，歐盟優先關注的議題包括管理中國對歐盟的出口、歐洲進入中國市場的管道，以及稀土出口管制。

中國是主要稀土供應國，去年對稀土出口祭出限制，歐盟憂心這類舉措將影響自身供應鏈。

歐盟2025年對中國的貨品貿易逆差約達3600億歐元（約4132億美元），這代表歐盟從中國進口遠遠超過對中國的出口。

歐盟執委會主席范德賴恩16日警告北京，歐盟將動用手中「一切工具」來追求與中國的貿易平衡。

精華 FAQ

  • 歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇，將於10月8日至9日在北京與中國商務部長王文濤舉行關鍵會談，雙方目前已進入最後磋商階段。

  • 歐盟優先關注中國對歐洲的出口管理、歐洲商品進入中國市場的管道，以及稀土出口管制等問題，盼透過對話降低貿易摩擦並避免衝突升高。

  • 歐盟認為對中貿易失衡已傷及歐洲重要產業，且2025年貨品貿易逆差約達3600億歐元；范德賴恩也警告，歐盟將動用一切工具追求平衡。

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