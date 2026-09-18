習近平：持續做強先進製造業 提升產業鏈自主可控水平

AI摘要 文章摘要整理： 習近平強調要以先進製造業支撐中國式現代化，李強與張國清則提出推動智能製造、技術攻關、產業升級及規範競爭等配套措施。

中國國家主席習近平 近日就發展先進製造業作出重要指示指出，黨的18大以來，中國先進製造業不斷發展壯大，創新力、競爭力、綜合實力顯著增強，製造強國建設邁出堅實步伐。習近平強調，持續做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水平。

中新社報導，習近平表示，新征程上，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，統籌高質量發展和高水平安全，堅持智能化、綠色化、融合化方向，持續做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水平，加快構建以先進製造業為骨乾的現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基，為推進中國式現代化提供有力支撐。

全國先進製造業大會16日至17日在北京召開，會上傳達習近平重要指示，總理李強 出席會議並講話。

李強提出，以新一代智能製造為主攻方向，推動製造業智能化、綠色化、融合化發展。在技術方面，強化關鍵核心技術攻關及科技成果轉化；產業方面，加快新興產業規模應用，加強未來產業布局，推動傳統產業升級。

在數位化轉型方面，李強要求深入開展「人工智能 ＋製造」行動，加大企業數智化轉型支持力度，夯實智能軟硬件基礎；同時推動先進製造業與現代服務業深度融合，發展服務型製造。

此外，會議要求因地制宜培育先進製造業集群，推動產業提質升級，並強調強化企業主體地位、政策及要素供給，改善產業發展環境。

副總理張國清在總結講話中表示，將深入實施重點產業鏈高質量發展行動，大力發展新一代智能製造，加快產業體系升級和融合發展；同時構建高質量標準體系，整治無序非理性競爭，協助企業解決實際困難。