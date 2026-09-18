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川普售沙國F-35戰機案 美情報官員憂中國藉機竊取技術

編譯周辰陽／綜合報導
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在波蘭國際防務工業展上，波蘭士兵走過F-35戰鬥機模型。（路透）
在波蘭國際防務工業展上，波蘭士兵走過F-35戰鬥機模型。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普同意對沙烏地出售F-35戰機後，美國情報機構警告中國可能透過沙國間諜活動或合作關係竊取先進技術，國會與各部門正密切審視風險。

美媒報導，沙烏地阿拉伯王儲兼實質領導人穆罕默德（Mohammed bin Salman）長期希望向美國購買先進F-35戰機，美國總統川普最終於2025年11月同意出售。這筆價值240億美元(約1609億人民幣)的軍售案目前尚待完成，但美國官員透露，情報官員已在內部報告中警告，這筆交易可能帶來中國間諜活動風險，藉機取得技術。

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯與美國已有數十年軍事合作關係，也是美國武器及國防設備最大買家，但利雅德同時向中國購買彈道飛彈。中國軍方也正協助沙國製造彈道飛彈、建立生產設施並提升飛彈運用能力。

美方官員表示，情報分析人員認為，中國可能透過在沙烏地阿拉伯從事間諜活動，或藉由中沙軍事及安全夥伴關係，取得F-35戰機技術。美國國防情報局（DIA）數月前發布的一份報告，也關切中國軍方接觸沙國基地，以及沙國電信基礎設施使用中國技術等情況，並質疑美沙能否確保存放F-35技術的設施安全。

五角大廈尤其關切F-35先進雷達及監視技術安全。最新情報報告指出，相關設施應僅限沙烏地及美國軍官與承包商進入，並詢問沙國是否願意進一步限制與中國軍方、情報人員及相關實體往來，以及是否願意從電信、路由器基礎設施及國防設施中，移除華為與中興通訊這兩家中國科技公司的設備。

這份報告已在多個政府機構及國會辦公室流傳。紐約時報先前曾報導，川普政府2025年秋季討論這筆軍售時，DIA就已針對類似風險發布較概括的報告。如今軍售案進一步推進，DIA新版報告也提出更強烈的疑慮，包括技術層面的問題。

美國國務院6月已將軍售方案送交國會尋求非正式批准，一些國會議員及助理持續就情報機構的疑慮向政府施壓。美國國務院、五角大廈及沙烏地阿拉伯駐美大使館拒絕回應，白宮與中國駐美大使館則沒有回應。

紐約時報指出，川普第一任期曾於2020年同意向阿拉伯聯合大公國出售F-35戰機，作為阿聯與以色列關係正常化協議的一環，當時美國情報機構也曾提出類似擔憂。由於阿聯正加強與中國的軍事、情報及科技關係，拜登政府後來重新審查這筆軍售，美方最終終止軍售程序。

精華 FAQ

  • 這是一筆價值240億美元的F-35戰機軍售案，沙烏地王儲長期爭取後，川普已於2025年11月同意出售，但交易目前仍待完成並送交國會程序。

  • 情報官員擔心中國可能藉由在沙烏地的間諜活動，或透過中沙軍事與安全合作，接觸F-35的雷達、監視等先進技術，進而削弱美方軍事優勢。

  • DIA認為中國軍方接觸沙國基地、沙國電信又使用中國技術，可能增加機密外洩風險，因此質疑存放F-35技術的設施是否足夠安全，並要求檢視華為與中興設備。

川普 沙烏地阿拉伯 彈道飛彈

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