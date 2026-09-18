中製東風飛彈現身中東實戰？沙國首採用 殘骸落在葉門

一枚疑似中國製東風-15A彈道飛彈殘骸在葉門現蹤，外媒推測可能從沙烏地阿拉伯發射。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地阿拉伯疑在葉門戰事中首度動用中國製東風15A飛彈，殘骸與影片引發軍售疑雲，也顯示青年運動防空能力可能提升。

沙烏地阿拉伯 在與受伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」多年交戰中，疑首度於實戰中發射中國製的「東風–15A」(DF-15A)短程彈道飛彈 ，飛彈殘骸被指於葉門境內出現。若消息證實，不僅是沙國首度在該衝突動用彈道飛彈，也掀開中國向中東出售彈道飛彈的軍售內幕。此外，沙國一架F–15戰機疑遭青年運動擊落，顯示青年運動的防空能力出現重大進步。

青年運動指稱，在生產石油和天然氣的葉門馬里卜擊落1架沙國F–15，並公布相關影片。該影片可見疑似機翼、引擎及垂直尾翼的殘骸，還可見沙國國旗，但青年運動並未詳述機員下落。若這次屬實，將是沙國在戰事升溫後首次損失F–15。

葉門發現飛彈殘骸顯示，疑為沙烏地發射的東風-15A飛彈。圖為中國閱兵時展示東風-15B飛彈。（路透）

另外，自14日起在社媒流傳的影片與葉門發現的殘骸顯示，沙國可能首次在實戰發射中國製的「東風」彈道飛彈。該影片顯示，彈體側面以粗體黑字印有DF–15A且尾翼、發動機和序號也清晰可見。

目前僅發現彈體，彈頭則在飛行途中分離後飛向目標。分析家認為，該影片可信，殘骸似乎來自中國設計的東風15A短程固體燃料彈道飛彈，固定式尾翼與致動器也與中國官媒過去播出的演習畫面相符。

對此，中國外交部與沙烏地阿拉伯政府尚未置評。若此事屬實，將是沙國在與葉門青年運動多年戰爭首次動用彈道飛彈，很可能旨在向青年運動表明，沙國的軍火庫還有其他武器。

由於東風15A射程涵蓋伊朗南部海岸，因此沙國也可能旨在向德黑蘭發出信號，但也增加兩國發生衝突的風險。北京長期否認向中東出售飛彈，此一疑似東風15A的殘骸，也將進一步揭露中國在中東的飛彈軍售現況。

另外，在區域局勢加劇之際，外交調停亦在幕後展開。由於青年運動在紅海一帶及曼德海峽迅速推進，威脅沙國石油出口與航運安全，沙烏地阿拉伯遂請求中國協助。

國際戰略研究所(IISS)研究員布魯赫曼(Sascha Bruchmann)說，沙國亮出這張先前未曾公開的底牌，意在重塑區域戰略平衡。

專家指出，東風-15A射程足以涵蓋伊朗南部海岸，此舉除了向青年運動展示實力，亦向伊朗發出警告訊號。

葉門叛軍青年運動16日發布的影像截圖顯示，武裝分子站在一架據稱被擊落的沙烏地阿拉伯F-15戰機殘骸前。(路透)