中製東風飛彈現身中東實戰？沙國首採用 殘骸落在葉門
沙烏地阿拉伯疑在葉門戰事中首度動用中國製東風15A飛彈，殘骸與影片引發軍售疑雲，也顯示青年運動防空能力可能提升。
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沙烏地阿拉伯疑在葉門戰事中首度動用中國製東風15A飛彈，殘骸與影片引發軍售疑雲，也顯示青年運動防空能力可能提升。
沙烏地阿拉伯在與受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」多年交戰中，疑首度於實戰中發射中國製的「東風–15A」(DF-15A)短程彈道飛彈，飛彈殘骸被指於葉門境內出現。若消息證實，不僅是沙國首度在該衝突動用彈道飛彈，也掀開中國向中東出售彈道飛彈的軍售內幕。此外，沙國一架F–15戰機疑遭青年運動擊落，顯示青年運動的防空能力出現重大進步。
青年運動指稱，在生產石油和天然氣的葉門馬里卜擊落1架沙國F–15，並公布相關影片。該影片可見疑似機翼、引擎及垂直尾翼的殘骸，還可見沙國國旗，但青年運動並未詳述機員下落。若這次屬實，將是沙國在戰事升溫後首次損失F–15。
另外，自14日起在社媒流傳的影片與葉門發現的殘骸顯示，沙國可能首次在實戰發射中國製的「東風」彈道飛彈。該影片顯示，彈體側面以粗體黑字印有DF–15A且尾翼、發動機和序號也清晰可見。
目前僅發現彈體，彈頭則在飛行途中分離後飛向目標。分析家認為，該影片可信，殘骸似乎來自中國設計的東風15A短程固體燃料彈道飛彈，固定式尾翼與致動器也與中國官媒過去播出的演習畫面相符。
對此，中國外交部與沙烏地阿拉伯政府尚未置評。若此事屬實，將是沙國在與葉門青年運動多年戰爭首次動用彈道飛彈，很可能旨在向青年運動表明，沙國的軍火庫還有其他武器。
由於東風15A射程涵蓋伊朗南部海岸，因此沙國也可能旨在向德黑蘭發出信號，但也增加兩國發生衝突的風險。北京長期否認向中東出售飛彈，此一疑似東風15A的殘骸，也將進一步揭露中國在中東的飛彈軍售現況。
另外，在區域局勢加劇之際，外交調停亦在幕後展開。由於青年運動在紅海一帶及曼德海峽迅速推進，威脅沙國石油出口與航運安全，沙烏地阿拉伯遂請求中國協助。
國際戰略研究所(IISS)研究員布魯赫曼(Sascha Bruchmann)說，沙國亮出這張先前未曾公開的底牌，意在重塑區域戰略平衡。
專家指出，東風-15A射程足以涵蓋伊朗南部海岸，此舉除了向青年運動展示實力，亦向伊朗發出警告訊號。
核心爭議在於沙國疑首次於實戰中發射中國製東風15A短程彈道飛彈，且殘骸疑似落在葉門。若屬實，不但牽涉中國對中東飛彈軍售，也代表沙國在葉門戰事中升高火力層級。 社媒流傳影片顯示彈體側面印有DF-15A字樣，尾翼、發動機與序號也清楚可見。分析家認為，其固定式尾翼與致動器外觀，與中國官媒過去展示的東風15A特徵相符。 青年運動宣稱在馬里卜擊落1架沙國F-15，意在證明其防空能力進步；沙國若確實動用東風15A，則是在向青年運動與伊朗展示軍力，並試圖重塑區域戰略平衡。
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核心爭議在於沙國疑首次於實戰中發射中國製東風15A短程彈道飛彈，且殘骸疑似落在葉門。若屬實，不但牽涉中國對中東飛彈軍售，也代表沙國在葉門戰事中升高火力層級。
社媒流傳影片顯示彈體側面印有DF-15A字樣，尾翼、發動機與序號也清楚可見。分析家認為，其固定式尾翼與致動器外觀，與中國官媒過去展示的東風15A特徵相符。
青年運動宣稱在馬里卜擊落1架沙國F-15，意在證明其防空能力進步；沙國若確實動用東風15A，則是在向青年運動與伊朗展示軍力，並試圖重塑區域戰略平衡。
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