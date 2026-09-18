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習近平將率CEO天團訪美 中際旭創、比亞迪等中企名單浮現

記者陳湘瑾／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

習近平下周訪美之際，傳將率比亞迪、中際旭創等企業代表同行，但名單尚未定案；美方則擬借機舉行AI會議，凸顯雙方在投資與科技上的競合。

中國國家主席習近平預計下周赴美訪問，隨同訪美的企業家名單備受關注。據報導，比亞迪、中際旭創、小米、寧德時代、中國銀行等企業代表有可能隨習近平訪美，有望促成更多投資協議。

綜合彭博、南華早報報導，目前尚未確定中方商務代表團會有多少家公司，高層官員正在審查中，該名單尚未最終確定，可能在最後一刻有所變動。

分析認為，目前傳出的訪美中企陣容，將與美國總統川普5月訪中時率領的萬億身家CEO天團等級相呼應，並反映這次會面將有望促成更多投資協議。

此外，美國有線新聞網（CNN）引述消息人士，考慮到可能有中國科技企業代表隨團，川普政府計畫在習近平訪美時安排場邊舉行AI領袖會議，討論AI未來發展及相關風險。

不過，中方的企業代表團名單引起一些討論，部分公司所處產業，目前在美國正面臨不少發展限制。

其中，中際旭創在全球資料中心收發模組市占率領先，主要客戶包括Google、Meta等美國科技公司。不過，美國政府傳出正在起草法規，擬禁止進口新型的中國製光收發模組。

比亞迪創辦人王傳福據報也被納入代表團。彭博認為，這將是具挑釁性的舉動。美國目前已對中國電動汽車徵收100%的關稅，實際上阻止了它們進入美國市場。今年6月，比亞迪也因涉軍而被美國國防部列入黑名單，比亞迪則堅決否認有關說法。

南華早報引述專家分析，習近平的商業代表團與其說是要爭取達成突破性協議，不如說是要降低兩國戰略競爭對經濟造成的衝擊。

精華 FAQ

  • 報導指出，比亞迪、中際旭創、小米、寧德時代及中國銀行等企業代表，可能隨習近平一同訪美。名單仍在審查中，未來仍可能因高層調整而變動。

  • CNN引述消息稱，美方考慮安排場邊AI領袖會議，是因可能有中國科技企業代表同行，希望討論AI未來發展與相關風險，同時觀察科技合作與競爭動向。

  • 因部分企業所處產業在美國正受限制，如中際旭創面臨進口管制風險，比亞迪則遭100%關稅與黑名單壓力。分析認為，代表團更像在降低戰略競爭衝擊。

習近平 比亞迪 小米

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