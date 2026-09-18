川習會前釋善意 美還58件中文物 遭劫山西菩薩像「回歸」

中國駐美國大使謝鋒（中）和中國文化和旅遊部副部長饒權（左），與美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾（左二）等人參觀美國即將返還中國的古生物化石。（取材自中國駐美大使館官網 ）

AI摘要 文章摘要整理： 川習會前夕，美國將58件中國文物與化石返還，中方稱此舉是落實兩國元首北京會晤共識、推動中美文化遺產合作的重要成果。

川習會 擬下周會晤之際，中國流失文物再傳回歸好消息。中國駐美國大使館 17日發布消息稱，已於16日舉辦文物返還交接儀式，成功接收美國國土安全調查局「文化財產、藝術品與古物項目組」返還的58件文物藝術品和古生物化石。其中，有一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像，是100多年前遭劫掠、流落海外的藝術珍品。

中國駐美國大使館在微信公眾號發文，使館16日舉辦文物返還交接儀式，中國駐美國大使謝鋒 出席並發表講話。

謝鋒指出，文物返還是正義之燈，守護人類共同的文明瑰寶；是進步之梯，見證中華文脈的賡續新生；是合作之橋，拓寬互利共贏的光明大道。

謝鋒提到，伴隨著民族復興的東風浩蕩，流失海外的中國文物不僅愈來愈多踏上歸途，而且得到愈來愈好的保護利用，煥發新的時代光彩。

謝鋒補充，此次文物返還是中美落實兩國元首今年5月在北京會晤的共識、踐行建設性戰略穩定關係新定位的視覺化成果，體現了雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為各國樹立了積極示範，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、好事，造福兩國、惠及世界。

中國文旅部副部長、國家文物局局長饒權，美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾分別致辭並簽署交接證書。

饒權表示，此次返還合作是中美在文化遺產領域落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也是兩國政府部門依據關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄開展的重要合作，將進一步促進中美人文交流，推動兩國民心相通。

據了解，位於山西太原的天龍山石窟開鑿於東魏至隋唐時期。20世紀20年代，天龍山石窟遭到大規模盜鑿，幾乎所有造像頭部甚至全身被盜運境外。

天龍山石窟位於山西省太原市西南36公里的天龍山上，是全國重點文物保護單位，開鑿於東魏、北齊、隋唐時期，有25座洞窟、500餘尊造像。20世紀20年代，在日本骨董商「山中商會」驅動下，天龍山石窟遭到大規模盜鑿，超過240尊雕像被盜，幾乎所有造像頭部，甚至造像全身被盜運境外，現收藏於日本、歐美博物館以及私人手中，破壞程度在中國石窟寺中最為慘烈。2020年12月，天龍山石窟第8窟北壁佛龕主尊佛像被盜佛首（隋代），由日本華僑捐贈回國，成為天龍山石窟首件回家的被盜文物。

近年自美「回家」文物（資料來源：大公報）

被盜鑿前的其中一座天龍山石窟雕像。(取材自澎湃新聞)

中國文旅部副部長、國家文物局局長饒權（右），與美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾簽署交接證書。(取材自微信)

美國向中國返還的化石之一。（取材自央視）

美國向中國返還的化石之一。（取材自央視）

美國向中國返還的文物之一。（取材自央視）

中駐美大使謝鋒（右三）在觀看美國返還的58件中國文物和藝術品。（取材自紅網）

美國向中國返還的文物之一。（取材自央視）

美國向中國返還的文物之一。（取材自央視）

美國向中國返還的文物之一。（取材自央視）

美國向中國返還的文物之一。（取材自央視）