彭博：中方考慮讓比亞迪隨習近平訪美 但恐被視為挑釁
據彭博報導，中方正考慮讓汽車製造商比亞迪加入商界代表團，本月底隨國家主席習近平訪美。美國國防部曾指責比亞迪與共軍有關，並已列入黑名單。
彭博分析，由於美國正向中國電動車徵收100%關稅，等於禁止中國電動車進入市場；美國國防部亦曾指比亞迪與解放軍有關而列入黑名單，因此比亞迪創辦人暨董事長王傳福一旦隨行，或會被視為挑釁。
該消息人士表示，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等官員正在審核商界代表團名單，尚未最終拍板。而川普總統11日曾表示不反對中國車企赴美設廠、聘請美國工人。
另外，美國有線新聞網（CNN）引述消息人士指，川普政府考慮到可能有中國科技企業代表隨團，計劃在習近平訪美時安排場邊舉行AI領袖會議，討論AI未來發展及相關風險。消息指，暫時未知川普是否會出席該會議，但預計習近平不會參加。
綜合路透、彭博報導，OpenAI已於16日表示，執行長阿特曼（Sam Altman）將出席預計下周在華盛頓舉行的國宴。知情人士稱，蘋果剛卸任執行長、轉任執行董事長的庫克（Tim Cook）、輝達執行長黃仁勳預計也將出席。
報導指出，中方考慮讓汽車製造商比亞迪加入商界代表團，隨國家主席習近平本月底訪美，相關名單仍由蔡奇等官員審核，尚未最後拍板。 因為美國正對中國電動車徵收100%關稅，幾乎等於禁止其進入市場，加上美國國防部曾指比亞迪與解放軍有關並列入黑名單，敏感度很高。 CNN引述消息稱，川普政府考慮在習近平訪美時安排場邊AI領袖會議，討論AI發展與風險；OpenAI的阿特曼、蘋果的庫克與輝達黃仁勳也預計出席國宴。
精華 FAQ
報導指出，中方考慮讓汽車製造商比亞迪加入商界代表團，隨國家主席習近平本月底訪美，相關名單仍由蔡奇等官員審核，尚未最後拍板。
因為美國正對中國電動車徵收100%關稅，幾乎等於禁止其進入市場，加上美國國防部曾指比亞迪與解放軍有關並列入黑名單，敏感度很高。
CNN引述消息稱，川普政府考慮在習近平訪美時安排場邊AI領袖會議，討論AI發展與風險；OpenAI的阿特曼、蘋果的庫克與輝達黃仁勳也預計出席國宴。
上一則