對俄免簽1年來 綏芬河公路口岸客流近47萬人次 增長3成

首班進境客車15日緩緩駛入綏芬河公路口岸，俄羅斯 六歲男孩季馬第一次隨家人到中國，在海關人員引導下，幾分鐘內便完成全部通關手續。很多俄羅斯旅客也搭乘早班車入境，開啟旅遊、購物、商務合作等行程。

中新社報導，2025年9月15日，中方對俄羅斯持普通護照 人員試行免簽政策。一年來，經綏芬河公路口岸進出境旅客近47萬人次，同比增長28.2%。綏芬河擁有公路、鐵路兩個中國國家級一類口岸。旅遊觀光、購物消費等群體為邊境 文旅和商貿往來注入活力。

俄羅斯旅客伊琳娜說，免簽政策讓訪華很方便，通關體驗非常好，不需要長時間等待。她經常來這裡購物消費，綏芬河的商品豐富，她非常喜歡這裡。

隨著免簽政策深入實施，像伊琳娜這樣的跨境短途旅客越來越多，邊境「一日遊、購物遊」持續升溫，口岸客流穩步增長。為保障高效、安全、便利通關，綏芬河海關根據跨境旅客數量變化動態調配人力資源，充分運用「機檢+人工」模式，無異常旅客很快即可通過，全程順暢。

綏芬河海關公路辦旅檢一科蔡瑩瑩表示，面對免簽帶來的客流增長，現場配備雙語指引標識，便於旅客諮詢辦理通關業務，並依託科技手段提升查驗精準度，為旅客提供更加高效便捷的通關服務。