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川習會評估 高盛：中美貿易料有進展 但雙邊關係重置難

記者黃雅慧／綜合報導
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文章摘要整理：

高盛預期川習會僅能促成部分針對性協議，中美關係仍將維持受管控但脆弱的緩和；市場則認為貿易最可能有進展，人民幣漲幅有限。

中國國家主席習近平預計於24日訪美，外界關注川習會給市場帶來的效應。高盛預計，中美關係將維持一種「受管控但仍脆弱」的緩和狀態，雙方可能達成一些針對性協議，但不太可能實現更廣泛的雙邊關係重置。該行引用投資者調查顯示，認為貿易是最有可能取得實質性進展領域。

高盛引述針對投資者調查指，多數投資者認為習近平與川普舉行的會晤象徵意義大於實際。受訪者普遍認為元首峰會後，中美關係出現實質性轉變的空間有限。約66%受訪者預計期中選舉後，兩國緊張關係將大致維持不變。38%的受訪中國投資者預計中美關係將取得一定進展，而離岸投資者持類似觀點的只有26%。

高盛引述調查的受訪者，約80%來自離岸市場，其中40%位於中國以外的亞洲地區，18%在美國，20%在歐洲。

針對人民幣後續走勢的影響，高盛經濟學家表示，投資者預計此次會晤帶來的事件驅動型上漲空間有限。57%的受訪者預計，在習近平訪美後的1個月內，人民幣升值步伐將大致保持不變；31%受訪者預計人民幣兌美元的升值速度將放緩。

在中國股市部分，離岸投資者對中國股票相對更加看漲，46%的離岸受訪者預計，習近平訪美1個月後中國股市將溫和上漲，相比之下，在岸受訪者的這一比率為38%。

川習會前，中方也加大對美國採購，路透近日報導，有中國貿易商採購100萬噸美國大豆後，本銷售季中國採購美國大豆的總量接近1300萬噸，超過華府所稱北京承諾截至2028年每年採購2500萬噸目標的一半；緊接著中國燃氣再與美國維吉公司簽署20年液化天然氣（LNG）採購合約，自2030年起，每年將採購50萬噸美國液化天然氣。

精華 FAQ

  • 高盛認為，雙方可能在貿易等議題上達成一些針對性協議，但整體關係不太可能出現全面重置，未來仍會維持受管控但脆弱的緩和狀態。

  • 調查顯示，多數投資者認為貿易是最有機會取得實質性進展的領域，但也普遍認為此次元首會晤的象徵意義大於實際效果，難帶來重大轉變。

  • 高盛經濟學家指出，人民幣事件驅動漲幅有限，57%受訪者預期1個月內升值步伐不變；中國股市方面，離岸投資者較樂觀，46%看好溫和上漲。

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